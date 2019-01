TCL svela al CES 2019 un 8K QLED da 75 pollici

Antonino Caffo,

Al CES 2019, TCL ha annunciato la nuova generazione di televisori, conosciuta come Roku TV Serie 8. Il primo prodotto della famiglia è un modello da 75 pollici, che vanta una risoluzione di 8K e la tecnologia QLED.

Stando a quanto comunicato dall’azienda, il TCL X10 QLED 8K, arriverà in Europa nella seconda metà del 2019, portando a un pubblico maggiore tutti i benefici di un pannello di qualità a un prezzo accessibile, come è da storia della compagnia stessa. Il neonato della gamma Roku Serie 8 beneficia di una tecnica, resa possibile dal Quantum Dot, che TCL chiama Quantum Contrast. Essenzialmente è la stessa tecnologia LED a dimmer locale presente in molti altri TV, ma il produttore afferma di essersi concentrato sulla possibilità di ridurre le dimensioni dei singoli LED, per consentire maggiori zone di attenuazione del colore.

Con una classe di “mini-LED”, le televisioni del futuro potranno controllare meglio aree più piccole e in maggior numero, così da impostare in maniera più appropriata il contrasto e la vivacità del colore. Un domani potremmo avere un mini LED per ogni pixel, il che darebbe ai televisori LED proprietà visive simili ai pannelli OLED, dove ogni pixel è illuminato in modo indipendente. La TCL X10 QLED 8K è equipaggiata anche di una vasta gamma di funzioni intelligenti basate su Android TV e integra Google Assistant. Tomson Li, Presidente e CEO di TCL Corporation ha dichiarato:

Stiamo assistendo alla crescente richiesta di schermi TV più grandi e di prodotti TV ad altissima definizione, quindi siamo orgogliosi di annunciare l’introduzione di TV QLED 8K al nostro portfolio di prodotti TV basati su IA. Questo fa parte della continua spinta per l’innovazione e l’avanzamento dell’offerta di tecnologie e prodotti all’avanguardia, pensati per i nostri consumatori che, a loro volta, hanno sostenuto la forte crescita globale nel 2018.