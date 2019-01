Tim Cook: iPhone XR non è un flop

Marco Grigis,

Tim Cook smentisce il paventato flop di iPhone XR, il colorato smartphone presentato pochi mesi fa, in concomitanza con i più blasonati iPhone XS e iPhone XS Max. L’occasione è quella di un’intervista con Jim Cramer di CNBC: il CEO ne ha approfittato per rassicurare gli investitori e gli utenti dopo la revisione della guidance per il Q1 2019, confermando la solidità del gruppo.

Secondo quanto riferito da Tim Cook, il nuovo iPhone XR sarebbe tutto fuorché un flop: le vendite proseguirebbero a ritmi molto spediti, tanto che il device si starebbe rivelando “ogni giorno” il più popolare della linea degli smartphone Apple del 2019. La richiesta rimane pertanto elevata, nonostante la riduzione della guidance per il Q1 del 2019.

Non si può escludere, tuttavia, che la performance di iPhone XR sia sotto le aspettative, pur rimanendo molto buona a detta del CEO, considerando la recente frenata che il gruppo ha dovuto testimoniare agli investitori. Fra le ragioni di questo rallentamento, il leader della società di Cupertino elenca le difficoltà dovute al difficile contesto economico in Cina, dovute anche alle preoccupazioni inerenti ai paventati dazi dell’amministrazione Trump.

Ancora, Cook sottolinea l’impatto del piano di sostituzione a prezzo vantaggioso delle batterie dei vecchi iPhone, proposte a 29 euro, una disponibilità che avrebbe convinto molti consumatori a riparare lo smartphone già in loro possesso anziché effettuare un upgrade a un modello successivo.

Se qualcuno decide di aggiornare un iPhone un po’ più tardi, a causa della batteria e del grande sconto che abbiamo offerto, per me non vi sono problemi. Voglio che il cliente sia contento. […] Perché se è felice, è probabile che prima o poi rimpiazzerà il suo device con uno nuovo. I servizi e l’ecosistema stimolano questo passaggio.

