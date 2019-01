TIM down in buona parte d’Italia

Filippo Vendrame,

Mattina problematica per molti clienti TIM. Da alcune ore, infatti, molti utenti TIM sia di rete mobile che di rete fissa stanno avendo problemi soprattutto a livello di navigazione. Le segnalazioni dei problemi stanno arrivando soprattutto dal centro-sud del Paese ma anche i clienti TIM del nord Italia non sarebbero stati risparmiati da questo disservizio. Non è chiara la causa di questo problema e TIM non ha ancora comunicato ufficialmente nulla in merito.

Secondo alcune testimonianze di utenti di rete fissa colpiti dal problema di navigazione, il disservizio in alcuni casi sembrerebbe aggirabile utilizzando DNS alternativi da sostituire al posto di quelli ufficiali di TIM. Tuttavia, non rimane altro da fare che pazientare ed attendere che l’operatore ripristini il corretto funzionamento dei suoi servizi. Non essendoci una comunicazione ufficiale non esistono timeline certe. L’auspicio è che sia necessario il minor tempo possibile per tornare alla normalità. TIM, infatti, soprattutto a livello di rete fissa è utilizzato moltissimo anche in ambito professionale.

Per molti studi professionali, dunque, la mattinata di oggi è iniziata con molti problemi.

Update 13:40:

Sembra che i problemi stiano lentamente rientrando.