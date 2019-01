Epic Game Store su Android nel 2019

Marco Locatelli,

Epic Games Store, il negozio digitale della software house di Fortnite, che ha debuttato a inizio dicembre, sbarcherà su Android nel 2019. L’annuncio è arrivato direttamente dal numero uno di Epic Games, Tim Sweeney, durante un’intervista con Game Informer.

Durante una chiacchierata con i colleghi di Game Informer, Sweeney ha fatto sapere che nei piani della società c’è molto interesse al mondo mobile mentre, di contraltare, c’è scarsa attenzione nei confronti del mercato console (che comunque non potrà essere ignorato).

Il negozio di Epic Games – spiega Sweeney – è stato lanciato su PC e Mac nel 2018 e arriverà su Android nel 2019. Ci piacerebbe lanciarlo anche su iOS nel 2019, anche se ciò è in apparente conflitto con le politiche di Apple. Crediamo che tutti i dispositivi come PC, smartphone e tablet dovrebbero essere aperti alla concorrenza fra store. Le console sono un mercato diverso – osserva Sweeney -, con macchine da gioco dedicate i cui costi hardware sono spesso in parte compensati dalle entrate dei software. Epic non vuole gestire una vetrina sulle piattaforme console, ma come produttore di engine facciamo tutto il possibile per abilitare una interoperabilità multipiattaforma.

Nel frattempo, è uscita la notizia che il prossimo tripla A di Ubisoft, The Division 2, sarà disponibile nella sua versione PC esclusivamente su Epic Games Store e non su Steam.

Si tratta della prima operazione che sancisce un nuovo accordo fra le due società, Epic Games e Ubisoft, e che potrebbe portare in futuro ad altre novità interessanti, come l’integrazione della piattaforma Uplay in Epic Games Store.

Ricordiamo che Epic Games Store distribuisce gratuitamente un gioco ogni due settimane, per tutto il 2019. Da oggi 10 gennaio fino al 24 gennaio sarà gratis What Remains of Edith Finch, un’avventura grafica decisamente molto particolare. Oggi è inoltre l’ultimo giorno per poter riscattare gratuitamente il platform Super Meat Boy.