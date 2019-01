Filippo Vendrame,

TIM Privilege 20 Giga e TIM 15 Go New 50 Giga sono due nuove offerte operator attack di TIM che potranno essere sottoscritte da tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero. Più nello specifico, TIM Privilege 20 Giga offre chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet 4G. 5 GB possono essere utilizzati anche in Europa. Il tutto a 12,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. La portabilità, obbligatoria, può avvenire da qualsiasi altro operatore nazionale.

TIM 15 Go New 50 Giga, invece, si caratterizza per offrire chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 15 euro al mese. 5 GB possono essere utilizzati anche in Europa. TIM Privilege 20 Giga e TIM 15 Go New 50 Giga prevedono un costo d’attivazione di 12 euro una tantum al posto di 32 euro. Lo sconto si applica se i nuovi clienti manterranno attiva la SIM per almeno 24 mesi. Il costo della nuova SIM è di 10 euro. TIM Privilege 20 Giga e TIM 15 Go New 50 Giga possono essere attivate presso i negozi ufficiali dell’operatore.

In caso di attivazione attraverso call center, il costo d’attivazione è di 9 euro al posto di 29 euro. Lo sconto si applica sempre se il cliente manterrà attiva la SIM per al meno 24 mesi. Inoltre, il prezzo della SIM sarà di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

I clienti dovranno pagare il primo mese di canone nei negozi, oppure con il credito residuo se l’attivazione è stata fatta attraverso call center.

TIM Privilege 20 Giga e TIM 15 Go New 50 Giga prevedono l’attivazione del piano base “TIM Base e Chat” che permette di chattare senza limiti attraverso le app più popolari. Piano che prevede un costo di 2 euro al mese. I nuovi clienti potranno, comunque, richiedere successivamente il passaggio ad un piano base senza canone come Base New o TIM Semplice.