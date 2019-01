Wind Tre, modem FTTH con il tecnico

Filippo Vendrame,

Tutti i nuovi clienti Wind Tre che richiederanno un abbonamento di rete fissa con connettività su fibra ottica FTTH che prevede il modem incluso, riceveranno l’apparecchio non più tramite posta ma attraverso un tecnico che provvederà anche ad installare la linea. Sino ad ora le cose erano differenti. Tutti coloro che sottoscrivevano un’offerta Wind Fibra 1000 o Tre Super Fibra, si vedevano recapitare il modem a casa attraverso un corriere. Solo successivamente veniva un tecnico in un giorno concordato per installare la linea in fibra ottica.

Grazie a questo cambiamento, Wind Tre conta di accelerare i tempi di installazione della linea in fibra ottica visto che i nuovi clienti non dovranno più attendere la consegna del corriere con tutti i problemi del caso per poi fissare l’appuntamento con il tecnico. Una scelta sicuramente corretta che permetterà di rendere più facile l’installazione delle linee. Si ricorda che le offerte FTTH sono quelle basate sulla rete in fibra ottica di Open Fiber con velocità di rete sino a 1 Gbps.

Salvo particolari offerte speciali, il modem fibra viene venduto al costo di 5 euro al mese per 48 mesi. Più nello specifico, Wind Fibra 1000 offre connettività sino a 1 Gbps e una SIM Wind con 100 GB di traffico dati. Il tutto a 24,99 euro al mese. Tre Super Fibra, invece, offre ai clienti connettività sino a 1 Gbps e una SIM con traffico dati illimitato. Il tutto al costo di 24,99 euro al mese.

Per queste offerte al momento è ancora obbligatorio optare per il modem offerto dall’operatore. Chi volesse sottoscrivere offerte libere dal vincolo del modem potrà optare su Wind Absolute e 3 Absolute che però sono attivabili solamente su rete ADSL o FTTC.