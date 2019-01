Samsung Galaxy M, annuncio il 28 gennaio

Luca Colantuoni,

Samsung ha confermato la data scelta per l’annuncio della nuova serie. I Galaxy M verranno presentati ufficialmente il 28 gennaio in India. Il produttore coreano cercherà di contrastare il dominio di Xiaomi, offrendo tre modelli in anteprima sul mercato indiano e successivamente in altri paesi. Tutto dipenderà però dalle specifiche e soprattutto dai prezzi dei dispositivi.

Samsung ha lanciato un micro sito per la serie Galaxy M, in cui sono evidenziate cinque caratteristiche principali (display, fotocamere, batteria, ricarica rapida e processore). Al momento ci sono solo immagini “segnaposto”, ma tutti i dettagli verranno pubblicati al momento dell’annuncio ufficiale. In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane verranno presentati tre modelli (M10, M20 e M30). Gli utenti indiani potranno acquistarli online sul sito Samsung e su Amazon.

Asim Warsi, responsabile della divisione mobile in India, ha dichiarato che la nuova serie è indirizzata ai giovani. I prezzi saranno compresi tra 10.000 e 20.000 rupie (tra 123 e 246 euro circa). I tre smartphone avranno uno schermo Infinity-V, quindi ci sarà un notch a goccia. Si prevedono inoltre processori Exynos serie 7, fino a 4 GB di RAM e storage fino a 64 GB. Samsung conferma il supporto per la ricarica rapida. In una delle immagini si vedono il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C, una vera sorpresa visto che si tratta di smartphone entry level.

In un’altra immagine si notano il lettore di impronte digitali e la doppia fotocamera posteriore con obiettivo ultra grandangolare. Questo modello dovrebbe essere il Galaxy M20. Per il Galaxy M10 si prevede una singola fotocamera, mentre il Galaxy M30 avrà probabilmente tre fotocamere posteriori. Da escludere sicuramente l’uso di pannelli Super AMOLED. La serie Galaxy M dovrebbe sostituire le attuali serie Galaxy J, C e On.