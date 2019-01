Samsung Galaxy S10, dettagli su RAM e storage

Luca Colantuoni,

Un po’ alla volta inizia a comporsi il puzzle dei Galaxy S10. L’ultima indiscrezione riguarda la quantità di memoria RAM e la dimensione dello storage che Samsung avrebbe scelto per i quattro smartphone. Come è noto, l’evento di presentazione è stato programmato per il 20 febbraio.

La principale differenza tra i dispositivi sarà ovviamente rappresentata dalla diagonale dello schermo Infinity-O, ovvero 5,8 pollici (Galaxy S10 Lite), 6,1 pollici (Galaxy S10), 6,4 pollici (Galaxy S10+) e 6,7 pollici (Galaxy S10+ 5G), secondo le informazioni che sono trapelate finora. Da varie fonti giungono ora le possibili configurazioni dei quattro modelli, in termini di RAM e storage, che incideranno chiaramente sul prezzo finale. Ci sono anche alcuni dettagli sullo smartphone pieghevole, ma per questo dispositivo sono meno attendibili.

Il più economico del gruppo, ovvero il Galaxy S10 Lite, dovrebbe avere 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Per il Galaxy S10 si prevedono invece 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il Galaxy S10+ verrà offerto con 6/8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Il top di gamma Galaxy S10+ 5G, inizialmente disponibile solo in Corea e Stati Uniti, dovrebbe avere 8/12 GB di RAM e 256/512/1024 GB di storage. Si ipotizzano infine 512 GB e 1 TB di memoria flash, affiancata da 12 GB di RAM, per lo smartphone flessibile.

Possibile l’utilizzo di RAM LPDDR5 per Galaxy S10, S10+ e S10+ 5G. Questa tipologia di memoria offre maggiori prestazioni e consumi fino al 30% inferiori della LPDDR4X che sarà presente nel Galaxy S10 Lite. L’ultima indiscrezione riguarda lo spessore di alcuni modelli. Nonostante la maggiore capacità delle batterie e la presenza di più fotocamere posteriori, i Galaxy S10 Lite, S10 e S10+ dovrebbero avere uno spessore di 7,94, 7,85 e 7,79 millimetri, rispettivamente.