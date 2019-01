Windows 10, prime tracce di Andromeda?

Filippo Vendrame,

Microsoft sta davvero lavorando sui dispositivi pieghevoli. La conferma arriva da BuildFeed che ha scovato sui server della casa di Redmond la build 18313.1004 di Windows 10 19H1 che viene descritta come “rs_schell_devices_foldables”. Si tratterebbe, dunque, di una build di sviluppo di Windows 10 dedicata proprio ai dispositivi pieghevoli. Non ci sono altri dettagli su questa build ma quanto scoperto è davvero importante in quanto va a confermare che Microsoft sta davvero lavorando su prodotti concettualmente diversi e che potrebbero inaugurare una nuova categoria di dispositivi.

Inoltre, la scoperta di questa build porta subito alla mente il più volte chiacchierato Surface Andromeda, un dispositivo pieghevole che sembra possa arrivare nel corso del 2019. Verrebbe quindi da immaginare che la build scoperta possa essere una versione sviluppo del sistema operativo che caratterizzerà proprio il futuro Andromeda. Secondo le ultime indiscrezioni, Andromeda non sarà un dispositivo tascabile come molti speravano ma piuttosto un prodotto caratterizzato da dimensioni più grandi. Per meglio adattarsi alle nuove forme di questi dispositivi pieghevoli, Windows 10 sarà modificato per disporre di una nuova shell che possa sfruttare al meglio i particolari display di questi futuri prodotti.

Non rimane quindi che attendere gli eventi del 2019 per capire davvero su cosa Microsoft sta lavorando per stupire ancora una volta i suoi utenti. Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno nuove indiscrezioni che permetteranno di capire meglio i progetti della casa di Redmond. A maggio si terrà il nuovo appuntamento Build di Microsoft e quel palcoscenico potrebbe forse essere l’occasione giusta per la società per condividere qualche dettaglio in più sui suoi futuri dispositivi pieghevoli.

Il 2019, per Microsoft, potrebbe quindi essere l’anno dei dispositivi pieghevoli.