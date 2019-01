Deezer, nuova app Android per ascoltare la radio

Marco Locatelli,

Radio libere grazie a Radio by Deezer. La piattaforma di musica in streaming Deezer ha infatti presentato oggi una nuova app completamente gratuita che permette di accedere a ben 30 mila stazioni radio in tutto il mondo.

Il nuovo servizio è disponibile al momento solo in Regno Unito e Germania e unicamente sull’app per Android, e offre musica, sport in diretta, notizie e talk, incluse le popolari stazioni BBC Radio, Classic FM e talkSport. Tutto questo “ben di Dio” viene mandato in onda senza alcuna pubblicità, ad eccezione di quella che ovviamente trasmettono le radio.

Una soluzione che vede quindi la piattaforma di musica in streaming aprire all’ascolto delle radio tradizionale. L’utente può mettere il like a qualsiasi canzone ascoltata in radio e questa verrà automaticamente aggiunta ad una libreria delle tracce preferite all’interno dell’app. Queste verranno poi inviate in automatico nella sezione La mia Musica dell’app principale Deezer.

Deezer non è ovviamente il primo servizio a proporre una soluzione esclusivamente dedicata alle radio: prima di lui ci hanno provato Rdio, iHeartRadio, Pandora, Apple e tanti altri. Tuttavia Deezer ha dalla sua la possibilità di poter sintonizzare ben 3 mila radio, ed è solo l’inizio. Inoltre l’integrazione con l’applicazione principale, sia a pagamento che con pubblicità offre un’esperienza di utilizzo completa e a 360 gradi.

Al momento Radio by Deezer è senza formula ad abbonamento, ma come già accennato è disponibile solo nel Regno Unito e in Germnia, e unicamente per dispositivi con sistema operativo Android.

Molto interessante la ricerca portata avanti da Deezer, e presentata lo scorso settembre, che ha l’obiettivo di studiare una correlazione fra musica e umore. I ricercatori del servizio musicale lanciato oltre dieci anni hanno lavorato ad un sistema di IA in grado di associare determinate canzoni a particolari stati d’animo.