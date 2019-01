Fortnite, arriva la modalità per cecchini

Marco Locatelli,

Nuovo, importante aggiornamento per Fortnite. Il battle royale di Epic Games riceve un update con il quale, oltre a diverse piccole migliorie al sistema di gioco, vengono introdotte diverse novità in modalità come Battaglia Reale e Modalità Creativa. Ma l’aspetto più importante è che viene aggiunta una nuova modalità studiata appositamente per chi ama lo sniping.

Nello specifico, la modalità Battle Royale sono stati inseriti il nuovo revolver con mirino e l’oggetto di ri-schieramento dei deltaplani, che dopo un periodo di assenza dal gioco torna dunque ad essere disponibile.

La novità più significativa e rivoluzionaria è però Colposecco, nuova modalità di gioco che trasforma Fortnite in uno sniper game. In pratica i giocatori più bravi nel “cecchinaggio” possono affrontare questa nuova opzione di gioco che prevede 50 punti vita per ogni giocatore, l’utilizzo di soli fucili di precisione e da caccia, e le bende quali unici oggetti curativi.

Ci sono inoltre gravità ridotta ed è consentito fare acrobazie per eseguire salti molto più alti del normale. Fucili di precisione semiautomatici e piattaforme di rimbalzo sono stati rimossi dal magazzino in questa modalità.

Novità anche per la modalità creativa con la nuova isola Fortezza di ghiaccio e il Tema Fattoria grazie al quale provetti contadini virtuali possono realizzare la loro casa di campagna partendo da moduli prefabbricati.

Arrivano inoltre il Re dei ghiacci e la Regina dei ghiacci con la Sfida 3 – Cresta dell’onda, sbloccabili una volta portata a termine la Sfida Frostnite di questa settimana.