Fortnite, streamer riceve 75.000 $ in donazione

Matteo Tontini,

Può capitare di ricevere una data cifra in donazione durante una diretta streaming, ma 75.000 dollari sono davvero tanti. È quanto accaduto al fortunato streamer Exotic Chaotic durante una delle sue maratone di Fortnite.

L’utente, mentre giocava, si è accorto della donazione ricevuta su Twitch e inizialmente ha pensato si trattasse di un errore. Ha smesso di giocare ed è andato a controllare il proprio conto PayPal: era tutto vero, qualcuno gli aveva fatto un regalo davvero grande.

Sembrerebbe che si tratti di un nuovo record per quanto riguarda la cifra donata in un’unica volta su Twitch, ed è provenuta dall’utente KingMascot, amico di Exotic Chaotic. Il giocatore che ha effettuato la donazione dice di averlo fatto perché intenzionato ad aiutare il suo compagno di giochi durante un periodo estremamente difficile dal punto di vista economico.

Exotic Chaotic ha raccontato:

Non ho un reddito alto. La mia ragazza ha lavorato da mattina a sera per sostenere la mia carriera come streamer di Fortnite, quindi devo promettere a lei e a mio figlio di quattro anni di mantenere e far crescere questi soldi per il loro futuro.

KingMascot, che poteva permettersi una simile donazione in quanto ricco investitore e crypto trader, stava ponderando l’idea del grande gesto sin dallo scorso autunno. Da allora, l’utente ha ricevuto migliaia di messaggi: alcuni inviati da persone che desideravano complimentarsi con lui per quanto fatto, altri spediti da utenti che immancabilmente gli chiedevano soldi. KingMascot ed Exotic Chaotic si sono conosciuti online e condividono la grande passione per le skin di Fortnite.

Storie come questa portano alto il nome dei videogiochi, troppo spesso criticati e dipinti come strumento di alienazione per i giovani.