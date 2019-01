Robot insegnanti, ecco la e.Do Experience

Marco Locatelli,

I robot non potranno mai completamente sostituire gli esseri umani, ma possono sicuramente dare loro una grande mano in tantissime attività, anche l’insegnamento. Imparare in modo nuovo, interattivo e creativo, affiancati da un robot: questa la filosofia di e.DO Experience, la piattaforma educativa progettata da Comau Academy e disponibile a partire da gennaio 2019, che utilizza il robot e.DO per promuovere un approccio non-convenzionale e stimolante alla didattica, scolastica ed extra-scolastica.

Progettata per tutte le età, e.DO Experience ha l’obiettivo di favorire un approccio pragmatico all’apprendimento disciplinare, volto ad incoraggiare lo sviluppo di competenze trasversali e un coinvolgimento diretto nelle attività di formazione, di cui e.DO è il protagonista.

Piccolo robot modulare e open-source, flessibile ed interattivo, e.DO è stato sviluppato da Comau con finalità didattiche, per stimolare la creatività e la partecipazione attiva degli allievi durante l’apprendimento di materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) o per affiancare chiunque voglia esplorare e approfondire il mondo della Robotica, acquisendo in modo nuovo e divertente competenze d’utilizzo o di programmazione di un robot.

Ma a chi si rivolge questo robot educativo? Comau rivolge le sue e.DO Experience ad un pubblico ampio e diversificato, che comprende insegnanti, giovani studenti e manager aziendali, professionisti, appassionati di robotica, visitatori di mostre e musei, partecipanti a convegni, ma anche le famiglie e i loro bambini, con un’offerta formativa calibrata sulle specifiche necessità e le diverse competenze dei partecipanti.

L’innovazione tecnologica apre la strada a nuovi modi di insegnare e di imparare, – spiega Donatella Pinto Head of Human Resources di Comau – . Un esempio concreto è rappresentato da e.DO, il fulcro intorno al quale Comau ha sviluppato e.DO Experience, un programma di formazione innovativo, che ha l’obiettivo di consentire ai giovani, agli insegnanti, ai professionisti, di sperimentare l’efficacia e l’utilità di modalità di apprendimento capaci di incuriosire, coinvolgere e ispirare. Con questo progetto Comau, ancora una volta, dimostra di credere nel potenziale delle giovani generazioni e nella loro capacità di guidare la trasformazione digitale ormai in atto.

Sono sei le Experience progettate da Comau: e.DO Learning Center, e.DO Learning Lab, e.DO Robotics Licenses, e.DO Programs, e.DO Events ed e.DO Corner.

e.DO Learning Center è un ambiente di apprendimento innovativo, nel quale gli studenti delle scuole primarie e secondarie utilizzano e.DO per approfondire materie curriculari, come fisica, matematica e le STEM: è luogo di formazione e di ispirazione creativa, dove i ragazzi, incuriositi dalle innovazioni tecnologiche, possono imparare divertendosi.

e.DO Learning Lab è un laboratorio educativo di robotica, perfettamente attrezzato, sviluppato per aiutare gli insegnanti ad utilizzare la Robotica per condurre in autonomia lezioni didattiche utili e coinvolgenti.

Per chi vuole coltivare o approfondire lo studio della Robotica è stato invece progettato e.DO Robotics Licenses, un insieme di percorsi formativi dedicati alla Robotica Industriale e all’Open Robotics, che danno l’opportunità di ottenere un Patentino della Robotica riconosciuto a livello internazionale (Certificato di Programmazione e Uso di Robot industriali) o un Patentino Utilizzatore e.DO.

e.DO Programs si riferisce a programmi formativi per studenti, ragazzi e adulti, singoli individui o team aziendali, con una marcata focalizzazione su Competenze Digitali, Soft Skills e Cultura industriale.

Infine, Comau ha ideato gli e.DO Events e gli e.DO Corner. Il primo prevede una serie di programmi di edutainment, progettati appositamente per trasmettere e utilizzare le potenzialità della Robotica, con piccole demo, durante meeting aziendali, ricorrenze pubbliche o eventi privati. Mentre il corner e.DO nasce come una vetrina di infotainment, che prevede l’impiego di un e.DO totalmente operativo, da collocare in musei, parchi a tema, fiere e convegni di robotica, grazie al quale i visitatori possono conoscere la Robotica e sperimentarla di persona, partecipando ad una serie di micro-sessioni dimostrative o a specifiche attività, che vanno dalla simulazione all’assemblaggio, programmazione e movimentazione di e.DO.