Telegram 5.2, novità per gruppi, chat e contatti

Luca Colantuoni,

La software house russa guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di Telegram 5.2 per Android e iOS. Questa versione aggiorna una delle funzionalità più utilizzate del servizio di messaggistica, ovvero i gruppi, per i quali sono stati introdotti permessi globali e impostazioni unificate. Molto utile anche l’opzione che consente di annullare la cancellazione delle chat.

La prima novità annunciata da Telegram è che non c’è più differenza tra gruppi e supergruppi. Bastano pochi tap per impostare ogni gruppo come pubblico, aggiungere amministratori con privilegi specifici e attivare la cronologia permanente. Il termine “supergruppi” era stato introdotto oltre due anni fa per indicare gruppi con un massimo di 1.000 membri (i gruppi normali avevano un limite di 200). Il limite è stato successivamente aumentato a 10.000, 30.000 e 100.000. Ora i gruppi supportano fino a 200.000 membri. Per l’occasione è stata semplificata l’interfaccia per le impostazioni, gli amministratori e l’elenco dei membri.

Nella versione 5.2 è possibile impostare i permessi globali per i gruppi. Gli amministratori possono impedire a tutti i membri di pubblicare alcuni tipi di contenuti (messaggi, immagini, video, GIF, sticker, sondaggi e link esterni). Gli admin potrebbero, ad esempio, discutere su un progetto mentre i partecipanti seguono la discussione in “religioso silenzio”.

Un’altra interessante novità è indirizzata soprattutto agli utenti più sbadati. Può infatti capitare di eliminare una chat o la cronologia delle conversazione. Telegram 5.2 mostrerà un avviso con un conto alla rovescia che permetterà di rimediare all’errore entro 5 secondi. Scaduto il termine tutti i dati verranno irrimediabilmente cancellati dal server.

La software house ha infine aggiunto l’ordinamento dei contatti per nome e ultimo accesso, nuova animazioni per il caricamento e download dei contenuti multimediali e incrementato la velocità delle anteprime. Qualche novità anche per la versione 1.5.8 di Telegram Desktop, come i permessi globali per i gruppi e il download automatico di file e musica.