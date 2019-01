Windows 10 Mobile, stop a Microsoft Wallet

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di ritirare Microsoft Wallet per Windows 10 Mobile a partire dal prossimo 28 di febbraio. Microsoft Wallet, si ricorda, è un portafoglio virtuale attraverso il quale gli utenti possono effettuare pagamenti sfruttando l’NFC presente nei loro smartphone. Inoltre, questo servizio può essere utilizzato anche per archiviare tessere fedeltà. Pochi, probabilmente, piangeranno la fine di Microsoft Wallet sui dispositivi Windows 10 Mobile visto che oggi è attivo solo sui Lumia 650, 950 e 950 XL e solo in America.

Dal primo marzo 2019, dunque, Microsoft Wallet non funzionerà più all’interno degli smartphone della casa di Redmond. Il servizio, comunque, non sarà eliminato del tutto, almeno per il momento. Microsoft Wallet continuerà ad essere disponibile all’interno del browser Edge, nel Microsoft Store e in alcune app. Tuttavia, la casa di Redmond non hai mai enfatizzato questa piattaforma di pagamenti e quindi non è chiaro quale sia il suo esatto futuro. L’unico dato oggettivo, comunque, è che la piattaforma di pagamenti presto non funzionerà più sugli smartphone di Microsoft e questo significa che probabilmente non ci sarà più alcun prodotto hardware in grado di sfruttare Microsoft Wallet per i pagamenti contactless.

Attualmente, infatti, Microsoft non ha in cantiere nessun nuovo dispositivo mobile ed il più volte chiacchierato Surface Andromeda sarà più simile ad un piccolo notebook che ad un dispositivo da mettere in tasca.

L’addio a Microsoft Wallet per Windows 10 Mobile è l’ennesimo passo in avanti della casa di Redmond verso il pensionamento definitivo della sua piattaforma mobile. Il prossimo 10 dicembre 2019, infatti, Microsoft terminerà ufficialmente il supporto per Windows Phone. A quel punto, gli smartphone della casa di Redmond potranno andare davvero ufficialmente in pensione.