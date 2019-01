Telefonia, gli italiani hanno fame di Giga

Filippo Vendrame,

Gli italiani hanno sempre più fame di Giga per i loro smartphone. Poter accedere ad Internet dal proprio dispositivo mobile è oggi una necessità e sebbene potrebbero bastare 2 GB al mese di traffico dati, i pacchetti che offrono tanti Giga sono sempre più richiesti anche grazie a tariffe sempre più economiche. Trattasi di una tendenza che l’Osservatorio SosTariffe ha voluto approfondire all’interno di un nuovo report.

Secondo i numeri dello studio, le tariffe mobili con più appeal sono quelle con 5-10 o addirittura 20 GB, che fino a due anni fa erano interessanti solo per pochi. A tal punto che gli operatori propongono tariffe con 20 GB a prezzi più convenienti delle offerte con meno internet, invitando a un uso più massiccio della rete. Con buona probabilità ha giocato un ruolo importante l’avvento recente dei nuovi operatori Iliad e Ho. Mobile, con le loro promozioni a basso costo comprensive di molti GB. L’Osservatorio ha notato che dalla differenza di richieste giunte al suo comparatore per le tariffe tra il 2017 e il 2018 emerge un dato chiaro: gli italiani vogliono essere iperconnessi e navigare senza pensieri né preoccupazioni per i GB consumati.

In due anni le richieste degli utenti che comprendono da 1 a 5 GB di internet hanno subito un netto calo (-76,5%), a vantaggio delle comparazioni riguardanti offerte che propongono da 6 a 10 GB almeno (+143%). Ma le più gettonate stanno progressivamente diventando le tariffe con oltre 10 GB (+405%).

Nel corso dell’anno 2017 la maggior parte degli utenti dell’Osservatorio (ovvero il 44,85% del totale) si accontentava di navigare con 2 GB di traffico internet. Accanto ad essi, un gruppo un po’ più ristretto (30,57%) di esigenti che già avevano bisogno del doppio di dati (4 GB al mese). Meno ambite le tariffe con 3 GB (6,85%) o un solo GB (9,79%).

Nel 2018 le esigenze cambiano. La maggior parte degli utenti (32,42%) tende ad assicurarsi sempre i 2 GB indispensabili per svolgere le proprie attività quotidiane sul web. Ma a seguire c’è anche un gruppo che ha bisogno almeno di 5 GB (21, 47%). Gli “ingordi” di dati mobili sono ancora una minoranza: ovvero coloro che hanno bisogno di 10 Giga mensili (15,99%) o addirittura 20 GB al mese (16, 14%).

Ma per chi vuole navigare di più, ormai non occorre spendere troppo. È interessante notare come i pacchetti con 5 GB inclusi e quelli con 20 GB abbiano grossomodo lo stesso prezzo, cioè in media 15 euro. Trattasi di un invito, implicito, a navigare di più spendendo lo stesso. Mentre invece, per assurdo, risultano meno convenienti quelle con un traffico internet di 10 GB incluso nell’offerta, le quali si aggirano intorno a 21 euro.