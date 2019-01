Acer presenta i nuovi prodotti per la scuola

Antonino Caffo,

La presenza di Acer nel segmento dei portatili dedicati all’educazione e formazione scolastica si fa sempre più forte. Al Bett di Londra, manifestazione internazionale che racconta proprio le migliori soluzioni nel campo dell’hi-tech di settore, Acer ha presentato la sua linea 2019, composta da dispositivi che rispondono a varie esigenze.

Si parte con i Chromebook Spin 512 e Chromebook 512, entrambi da 12 pollici ma differenti negli utilizzi. Il primo è un 2-in-1 con apertura a 360 gradi, il secondo un notebook classico, sempre potenziato da Chrome OS. Lo Spin 512 consente agli studenti di utilizzare il display antibatterico Corning Gorilla Glass in quattro modalità, con l’aggiunta di un pennino incluso con il quale prendere appunti in maniera classica, prima di essere riposto nel vano ad-hoc della scocca. Il Chromebook 512, con un look da notebook tradizionale, è disponibile in versioni touch e non-touch, ancora con una diagonale del display da 12 pollici. I nuovi Acer Chromebook Spin 512 (R851TN) e Acer Chromebook 512 (C851/C851T) saranno disponibili a partire dal secondo trimestre del 2019, quindi aprile, in configurazioni da 32 o 64 gb di memoria eMMC per l’archiviazione e da 4 o 8 GB di RAM.

Al Bett Show è arrivato anche il Chromebook da 11,6 pollici per il settore scolastico, certificato MIL-STD 810G e convertibile. Il portatile ha un meccanismo di apertura a 360 gradi, che permette di utilizzare il display touch in quattro diverse modalità: tablet, notebook, display e tenda. Ciò consente agli studenti di usarlo nei modi che meglio si adattano alle loro attività, per collaborare e apprendere anche in movimento. Qui il pennino Wacom è opzionale, così come la fotocamera da 5 megapixel con autofocus, utile in certe occasioni.

A Londra c’è stato spazio anche per il Acer TravelMate B114-21. Si tratta di un notebook da 14 pollici robusto che viene bene sia dentro che fuori le mura scolastiche. Monta processori AMD APU A6-9220X con grafica Radeon R5, archiviazione con SSD dual lane PCIe fino a 256 GB o fino a 64 GB di memoria flash eMMC. Secondo Acer, il TravelMate B114-21 vanta fino a 10 ore di autonomia per non lasciare senza batteria i ragazzi durante la giornata scolastica. Il nuovo Acer TravelMate B114-21 sarà disponibile da aprile con prezzi a partire da 349 euro.