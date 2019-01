Canonical rilascia Ubuntu Core 18 per IoT

Antonino Caffo,

Canonical ha appena pubblicato una versione di Ubuntu Core 18 per l’Internet delle Cose. Si tratta di un sistema operativo basato sulla 18.04 LTS e le sue principali caratteristiche includono miglioramenti significativi della sicurezza, maggiore versatilità e stabilità.

Tra le novità principali troviamo Snap, la stessa tecnologia che ha permesso sull’iterazione desktop di usare app virtualizzate, prima limitate a Windows, all’interno di una sandbox più sicura, protetta dalle interferenze di terzi e hacker. Adesso, grazie a una sorta di firma digitale associata al dispositivo, Canonical rende molto più complicato violare il sistema in modalità sand, così da dare meno grattacapi a utenti e sviluppatori.

Un’altra aggiunta è la compatibilità con le piattaforme Dell EMC Edge Gateway. Il motivo? Lo spiega direttamente John Dauskurdas, Vice President, Global IoT e Embedded PC Sales di Dell EMC:

Dell ha lavorato a stretto contatto con Canonical negli ultimi tre anni per certificare Ubuntu Core su tutte le nostre piattaforme Edge Gateway. Ubuntu Core consente ai clienti di creare soluzioni IoT altamente sicure e stabili, che forniscono le informazioni approfondite di cui hanno bisogno per gestire efficacemente la loro attività. Vediamo un enorme interesse da parte di chi vuole sfruttare l’infrastruttura di app store integrata e offrire nuove funzionalità oltre i limiti attuali.

Quando i dispositivi richiedono un aggiornamento del firmware, Core viene scaricato e installato in autonomia, distribuendo l’update a tutte le macchine associate nel giro di 24 ore. Anche le più complesse architetture di sistema possono beneficiare del pacchetto, a cui corredare però una patch specifica, nelle versioni x86, x64 e ARM. C’è ancora molto da scoprire su Ubuntu Core 18, rilasciato ufficialmente nelle ultime ore e in anteprima a dicembre. Come sempre, è open source ed è scaricabile gratuitamente.