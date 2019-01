MediaWorld, arriva la Computer Mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia la promozione “Computer Mania“. Trattasi di un nuovo e particolare volantino delle offerte valido da oggi 24 gennaio e sino al prossimo 30 di gennaio. Sebbene il titolo del volantino possa far intendere che sia incentrato solamente sui computer, in realtà la catena di elettronica propone molteplici offerte anche su smartphone, tablet, console, televisori, fotocamere e tantissimo altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy S9+ a 649 euro, il Samsung Galaxy A9 a 549 euro, il Huawei P Smart 2019 a 249 euro e il Huawei P20 Pro a 549 euro. MediaWorld propone anche l’iPhone XS Max 64 GB a 1149 euro. Tra i tablet pc, invece, la catena di elettronica propone l’apprezzato Apple iPad 32 GB WiFi a 299 euro. Tantissimi i computer presenti in questo volantino. Per esempio, il notebook HP 14 con processore Intel Core i3 e 8 GB di RAM è proposto a 449 euro. Il Surface Pro con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256 GB di SSD è venduto a soli 999 euro.

In alternativa, l’ottimo Lenovo YOGA 530 con processore Intel Pentium e 4 GB di RAM è proposto a 499 euro. Non mancano poi accessori e periferiche di tutti i tipi per il mondo dei computer, anche per i videogiocatori.

Per il mondo delle console per il gaming, MediaWorld propone anche la PS4 Pro con il gioco Spider-Man a 399 euro. Disponibile anche un’ampia selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Non mancano poi macchine fotografiche, droni, smartwatch, robot per le pulizie domestiche e tantissimi altri gadget ad alto tasso di tecnologia.

Tutti gli acquisti sopra i 299 euro possono essere pagati a rate ad interessi zero.