Sonos al lavoro su cuffie wireless da 300 dollari

Marco Locatelli,

Secondo un’indiscrezione apparsa sulle pagine di Bloomberg, Sonos, società specializzata nella realizzazione di dispositivi audio come altoparlanti e impianti hi-fi, starebbe pianificando di diversificare il proprio business con la produzione di cuffie wireless.

Come riporta Bloomberg, alcune persone vicine alla società (che hanno chiesto di restare anonime) hanno spiegato che

il produttore di speaker Sonos sta progettando di espandersi con cuffie di fascia alta. Cuffie e auricolari senza fili sono ancora nelle prime fasi di sviluppo e potrebbe essere lanciate entro il prossimo anno. Solitamente le cuffie di fascia alta hanno un prezzo di 300 dollari o anche di più, e si prevede che Sonos abbia come obiettivo una fascia di prezzo simile.

Oltre alla qualità dell’audio che ci si aspetta da un brand di buon livello come Sonos, sembra che la società voglia puntare a realizzare cuffie non solo prestanti dal punto di vista sonoro, ma che possano anche offrire servizi di streaming musicale e di assistenza digitale.

Apple ha recentemente sorpreso il mercato permettendo agli speaker di terze parti come Amazon Echo di funzionare direttamente con Apple Music attraverso Alexa, e questa è probabilmente la strada che potrebbe intraprendere anche Sonos.

Con un prodotto come HomePod tra i concorrenti diretti, l’azienda americana di sistemi audio fondata nel 2002 ha faticato in questi anni a ritagliarsi la sua fetta di mercato, e questa scelta di diversificare la propria linea di prodotti va di pari passi con l’ultima lettera inviata agli azionisti, dove Sonos aveva scritto:

Abbiamo in programma di spingere i nostri limiti investendo risorse per rendere l’esperienza Sonos al di fuori dai soliti schemi

Se per alcuni ciò potrebbe significare il lancio di nuovi altoparlanti portatili, per altri si tratterebbe invece di cuffie wireless. La fascia di prezzo 300-400 euro non darebbe però un fortissimo slancio al nuovo prodotto Sonos, visto che sul mercato già su quel range ci sono prodotti molto apprezzati come Bowers & Wilkins P5 Wireless, Bowers & Wilkins PX, Bose QC35, Sony WH1000XM3, Beats Solo3 Wireless.