Fortnite, riciclaggio di denaro con i V-Buck

Marco Locatelli,

Fortnite ha guadagnato ben 3 miliardi di dollari nel 2018 ed è riuscito ad conquistare oltre 200 milioni di giocatori in tutto il mondo. Ma stando ad un’inchiesta del britannico The Indipendent, non sarebbe solo Epic Games a trarre beneficio dal battle royale più seguito del momento.

Secondo The Indipendent, infatti, ci sono diversi pirati informatici che sfruttano la valuta del gioco di Fortnite, i V-buck, per riciclare denaro.

Il riciclaggio del denaro virtuale nei videogiochi è una novità: già nel 2013 un rapporto aveva svelato che i giochi online stavano diventando un metodo sempre più popolare tra i criminali per ripulire i loro soldi attraverso l’apertura di numerosi account sui giochi online.

Tornando al caso di Fortnite, i cybercriminali utilizzano soldi rubati per acquistare V-buck dal negozio ufficiale del gioco e successivamente li rivendono, a prezzi scontati, sul dark web. L’indagine del The Indipendent, condotta in collaborazione con Sixgill, società di sicurezza informatica, ha portato a galla operazioni di riciclaggio di denaro su Fortnite in tutto il mondo.

In risposta alle accuse di riciclaggio di denaro sporco, Epic Games ha dichiarato:

Incoraggiamo i giocatori a proteggere i loro account attivando l’autenticazione a due fattori, non riutilizzando le password e utilizzando password complesse e non condividendo le informazioni dell’account con altri

Tuttavia la software house di Fortnite non starebbe facendo abbastanza per affrontare questa criticità secondo Benjamin Preminger, analista di Sixgill

Epic Games non sembra reprimere seriamente l’attività criminale che circonda Fortnite, il riciclaggio di denaro sporco o altro

La soluzione? Secondo Preminger, Epic Games dovrebbe monitorare i trasferimenti di beni di valore nel gioco, identificare i giocatori con grosse quantità di V-buck e avvisare le autorità quando la situazione sembra sospetta.