Nokia 2 non verrà aggiornato ad Android 9 Pie?

HMD Global ha pubblicato pochi giorni fa l’elenco degli smartphone che riceveranno Android 9 Pie nelle prossime settimane. Molti utenti hanno ovviamente notato l’assenza del Nokia 2, un modello di fascia bassa annunciato ad ottobre 2017 e disponibile in Italia da gennaio 2018. Il Chief Product Officer Juho Sarvikas ha spiegato perché il rilascio dell’upgrade è in ritardo per questo smartphone.

Il sistema operativo installato sul Nokia 2 al momento del lancio era Android 7.1.1 Nougat. A fine dicembre 2017, il produttore finlandese aveva promesso l’arrivo di Android 8.1 Oreo, in quanto questa versione offre una migliore gestione della memoria rispetto ad Android 8.0 Oreo. Il Nokia 2 integra solo 1 GB di RAM, quindi il rischio è un eccessivo rallentamento delle prestazioni in assenza di ottimizzazioni.

Purtroppo per gli utenti che hanno acquistato questo modello, HMD Global ha distribuito solo una versione beta di Android 8.1 Oreo (circa sette mesi fa). Juho Sarvikas ha spiegato che smartphone con una dotazione hardware simile sono basati su Android Go (ad esempio, il Nokia 1 e il Nokia 2.1), ma sul Nokia 2 non può essere installata questa versione del sistema operativo Google.

Il produttore finlandese lavora insieme a Google e Qualcomm per portare Android 8.1 Oreo sul Nokia 2. I requisiti sono però più stringenti, quindi gli utenti dovranno scegliere tra aggiornamento ed esperienza d’uso. HMD Global offrirà due opzioni: rimanere con Android 7.1.1 Nougat e avere un’interfaccia più veloce oppure installare Oreo e avere le ultime funzionalità. La seconda opzione verrà messa a disposizione tramite una pagina web. Non ci sarà quindi il tradizionale upgrade OTA (Over-The-Air). A questo punto si può affermare quasi con certezza che il Nokia 2 non verrà mai aggiornato ad Android 9 Pie.