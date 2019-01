Google I/O 2019: svelate le date

Marco Locatelli,

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno bigG ha annunciato il Google I/O, conferenza annuale focalizzata sullo sviluppo e ormai un appuntamento imprescindibile per gli sviluppatori di tutto il mondo.

La conferma che ci sarà il convegno con tanto di date ufficiali è arrivata direttamente dal profilo Twitter di un utente, il quale è riuscito a risolvere il video enigma pubblicato da Google nei giorni scorsi per spingere gli utenti a scovare le date del convegno.

Ebbene, i giorni saranno dal 7 al 9 maggio 2019. Niente di particolarmente sorprendente, in effetti: più o meno il periodo dell’anno in cui viene programmato l’evento è sempre quello. Per il quarto anno di fila, inoltre, la sede dell’evento sarà lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, ovviamente in California.

Ancora Google non ha fatto sapere cosa verrà mostrato durante l’evento, ma è probabile che molto spazio sarà dedicato ad Android Q, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi mobili della compagnia californiana. A questo indirizzo è disponibile il video enigma dal quale l’utente Twitter è riuscito a risalire alla data del Google I/O 2019.

Rispetto all’ultimo Google I/O, quando bigG ha presentatto Android P in versione beta, revisionato Google News e svelato il progetto Duplex AI (tecnologia molto discussa che permette di automatizzare alcune operazioni), sono cambiate molte cose in casa Google. Il progetto Duplex potrebbe essere un tema caldo anche al Google I/O di quest’anno, così come anche gli aggiornamenti per Google Lens, Maps e News.