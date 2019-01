Google Maps, nuovi sprazzi di Material Theme

Marco Locatelli,

La conversione di Google Maps per Android al Material Theme è graduale ed è al momento ancora in corso. Nelle ultime ore Google ha rilasciato alcuni nuovi update grafici per l’app del navigatore in Italia.

Nello specifico, Google ha introdotto un nuovo aspetto in Material Theme su Google Maps per Android nei risultati e nei suggerimenti di ricerca. Entrambe le migliorie sono state studiate per migliorare la visualizzazione dei contenuti e ottimizzare l’esperienza di utilizzo.

In generale, icone rotonde e colorato sono uno degli aspetti più importante di questo nuovo aggiornamento (lato server), ma è avvenuto anche l’importante passaggio di cambiamento del font che passa al Product Sans. Un carattere decisamente più al passo coi tempi ed elegante rispetto al precedente.

Guardando con attenzione ci si accorgerà inoltre che lo sfondo della pagina di ricerca dell’applicazione ora è completamente bianca invece di avere uno sfondo grigio chiaro, mentre i pulsanti utili a conoscere le vecchie ricerche o aprire la mappa hanno una grafica differente.

I cambiamenti per la versione italiana dell’applicazione è disponibile dalla versione 10.8.1 stabile per il sistema operativo Android, ma i cambiamenti vengono gestiti lato server e non attraverso un classico update via Google Play Store.

Il prossimo aggiornamento degno di nota che sbarcherà in un prossimo futuro su Google Maps è l’introduzione della segnalazione dei limiti di velocità e la presenza degli autovelox, già disponibili su Waze, l’altra app di navigazione targata bigG. Ancora non è chiaro quando questa nuova funzione sarà disponibile in Italia, ma al momento è già disponibile per gli utenti USA. Da pochi giornin è inoltre disponile sull’app per Android la possibilità di programmare un viaggio impostando ora di partenza e ora di arrivo.