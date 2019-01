Today at Apple: in arrivo nuove sessioni

Marco Grigis,

Apple annuncia una nuova versione del suo programma Today at Apple, con l’avvio di tre nuovi format: L’Abc, Tour e Lab, corrispettivi italiani degli inglesi Skills, Walks e Labs. Un vero e proprio successo per la società di Cupertino, considerando come dal lancio del 2017 siano state organizzate oltre 18.000 sessioni gratuite, con partecipanti in tutto il mondo. Il modo perfetto per conoscere i dispositivi Apple, imparare a ottenere il meglio dal loro uso, lasciarsi ispirare da professionisti e ampliare la propria creatività.

Con le tre nuove sessioni di Today at Apple, il gruppo di Cupertino vuole allargare ulteriormente l’esperienza degli utenti, puntando soprattutto sull’apprendimento e sulla creatività. Un rinnovato progetto che trova la piena soddisfazione di Angela Ahrendts, Senior Vice President Retail di Apple:

Fin dall’inizio, il senso di Today at Apple è stato quello di educare e ispirare le comunità che serviamo. Queste nuove sessioni rappresentano un’opportunità per liberare il potenziale creativo in tutti i nostri clienti. C’è una sessione per tutti fra quelle offerte da Today at Apple e non vediamo l’ora di vedere cosa creerete.

Come già anticipato, sono tre i nuovi percorsi che Apple ha pensato per i suoi appassionati:

L’Abc : delle sessioni per apprendere nuove tecniche creative e per ottenere il massimo dai prodotti Apple, dalla realizzazione di video con Clips all’editing di foto su iPhone. Tra le sessioni più interessanti, si elencano “L’abc della musica: Note e accordi con GarageBand”, “L’abc dell’arte: Disegna le tue idee con Note” e “L’abc della fotografia: Tecniche di editing”;

: delle sessioni per apprendere nuove tecniche creative e per ottenere il massimo dai prodotti Apple, dalla realizzazione di video con Clips all’editing di foto su iPhone. Tra le sessioni più interessanti, si elencano “L’abc della musica: Note e accordi con GarageBand”, “L’abc dell’arte: Disegna le tue idee con Note” e “L’abc della fotografia: Tecniche di editing”; Tour : delle sessioni fuori dallo Store con un Creative Pro, per esplorare l’ambiente circostante, entrare in contatto con la comunità, sviluppare nuove competenze. Fra le sessioni si elencano “Tour video: Riprese cinematografiche”, “Tour musica: Paesaggi sonori con GarageBand” e “Tour fitness e salute: Trucchi per motivarsi”;

: delle sessioni fuori dallo Store con un Creative Pro, per esplorare l’ambiente circostante, entrare in contatto con la comunità, sviluppare nuove competenze. Fra le sessioni si elencano “Tour video: Riprese cinematografiche”, “Tour musica: Paesaggi sonori con GarageBand” e “Tour fitness e salute: Trucchi per motivarsi”; Lab: il modo migliore per sperimentare nuove tecniche creative, con sessione ideate da artisti e creator di fama mondiale come Florence Welch, Chase Jarvis e molti altri ancora. Tra le sessioni, si elencano “Lab musica: Beat dopo beat”, “Lab video: Il tuo schermo magico” e “Lab design: Disegna una casa sull’albero.

Today at Apple è ideale a tutte le età e anche in famiglia, grazie anche a percorsi specificatamente pensati per i bambini, con un focus su arte, fotografia, coding e molto altro ancora. Esistono poi sessioni per gli educatori, gli insegnanti e gli studenti, da arricchire con gli strumenti già messi a disposizione con “Programmare per tutti” e “Creatività per tutti“. E l’esperienza sarà ancora più immersiva, grazie a piccole modifiche degli store per rendere Today at Apple ancora più avvincenti: ad esempio sono in arrivo i Forum, delle aree del negozio con pareti video e posti a sedere, affinché fungano da punti d’incontro per la comunità. In alcuni store, invece, arriveranno le Avenue con file di alberi e sedute integrate.