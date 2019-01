Creatività per tutti di Apple, anche in italiano

Marco Grigis,

“Creatività per tutti”, il programma Apple per aiutare gli studenti a migliorare le loro competenze comunicative e creative, è ora disponibile in nuove lingue, tra cui anche l’italiano. Gli utenti interessati potranno effettuare il download delle guide in modo gratuito, da Libri di Apple: le versioni disponibili sono inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e, dalla prossima primavera, anche in svedese e in olandese.

Lanciata quattro mesi fa, “Creatività per tutti” ha totalizzato ben 100.000 download in lingua inglese. Il programma si avvale di lezioni e compiti da svolgere per stimolare gli studenti a sviluppare nuove competenze, incentivando la capacità di espressione e la creatività, con musica, disegni, video e fotografie.

Basato sullo stesso approccio intuitivo di “Programmare per tutti”, già adottato da molti istituti scolastici in tutto il mondo, “Creatività per tutti” ha ottenuto ottime recensioni sia dagli stessi studenti che dagli insegnanti. Così spiega Simon Pile, vicepresidente progetti della Anson Primary School di Londra:

La creatività è alla base di tutto ciò che facciamo alla Anson Primary, e “Creatività per tutti” ci ha aiutato ad andare ancora oltre. Usando una combinazione delle diverse guide ai progetti, abbiamo creato esperienze di apprendimento più ricche e significative in tutte le materie insegnate, permettendo agli studenti di comprendere meglio i concetti insegnati.

Realizzato in collaborazione con artisti ed educatori, affinché i contenuti siano a misura di studente, il programma integra l’apprendimento di qualsiasi materia, tra cui matematica, scienze, storia, scienze sociali, letteratura, programmazione e molto altro ancora. “Creatività per tutti”, inoltre, è l’abbinamento ideale con i device di Cupertino dedicati all’universo educational, come la versione di iPad lanciata nella primavera del 2018, promossa al supporto ad Apple Pencil.

Sin dai suoi esordi oltre 40 anni fa, Apple ha catalizzato la propria attenzione sull’universo dell’apprendimento, con soluzioni per Mac e dispositivi iOS su misura per studenti e insegnanti. Apple Teacher, ad esempio, è usato da 63.000 studenti in tutta Europa, mentre App Store comprende più di 200.000 applicazioni didattiche, tra cui Classroom e Schoolwork, per permettere agli insegnanti di elaborare compiti, condividere contenuti e controllare i progressi degli studenti.