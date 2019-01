Windows 10 October 2018 Update fatica a crescere

Filippo Vendrame,

Windows 10 October 2018 Update migliora il suo market share ma fatica comunque ad imporsi tra gli utenti Windows 10. AdDuplex ha condiviso il suo report mensile sullo stato di diffusione di Windows da cui emerge come l’ultima declinazione del sistema operativo di Microsoft sia sicuramente stata adottata da un numero maggiore di persone ma che sia ben lontana dai numeri di Windows 10 April 2018 Update.

Windows 10 October 2018 Update è presente, adesso, sul 12,4% dei computer Windows 10. Il salto in avanti rispetto al mese precedente è sensibile. C’è stato, infatti, un raddoppio del suo market share ma i numeri non sono certamente ancora importanti. Del resto, Windows 10 October 2018 Update ha avuto un debutto piuttosto travagliato con diversi problemi che hanno costretto Microsoft ad adottare misure abbastanza drastiche come il ritiro della sua distribuzione per oltre un mese. Solo da un paio di settimane l’ultima declinazione di Windows 10 è giunta all’ultimo stadio di distribuzione con la possibilità per tutti di poterla scaricare attraverso Windows Update.

La sensazione, però, è che gli utenti non si fidino troppo di questo aggiornamento funzionale di Windows 10 e che preferiscano attendere l’arrivo di Windows 10 April 2019 Update la cui distribuzione inizierà tra non molto e cioè a partire dal prossimo mese di aprile.

Il dato certo, comunque, è che Windows 10 October 2018 Update sta mostrando il tasso di adozione più lento in assoluto di tutte le declinazioni di Windows 10 lanciate da Microsoft nel corso degli ultimi anni.

AdDuplex ha condiviso anche alcuni numeri sulla diffusione dei dispositivi Surface. Il Surface Pro 4 continua ad essere il Surface più popolare. I nuovi Surface Go e Surface Pro 6 continuano ad essere sempre nei primi posti di questa classifica nonostante siano prodotti di recente distribuzione.