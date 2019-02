Meizu Zero in vendita su Indiegogo

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha deciso di adottare una diversa strategia per portare sul mercato il nuovo Meizu Zero. Il primo smartphone al mondo senza porte e pulsanti verrà infatti distribuito tramite Indiegogo, la nota piattaforma di crowdfunding. Sono in vendita solo 100 Engineer Unit e una Pioneering Unit (già acquistata). La raccolta fondi terminerà il 1 marzo, mentre le spedizioni inizieranno ad aprile.

Il Meizu Zero, annunciato la scorsa settimana, ha un design “holeless“. Ciò significa che lungo i lati non c’è nessun foro, a parte quelli per microfono e hard reset. Il telaio è stato ricavato da un unico blocco di ceramica unito al vetro che protegge lo schermo Super AMOLED da 5,99 pollici. I pulsanti fisici per accensione e volume sono stati sostituiti da pulsanti virtuali sensibili alla pressione con feedback aptico (tecnologia mEngine 2.0). La batteria può essere caricato solo in modalità wireless con il pad da 18 Watt in dotazione (tecnologia Super mCharge Wireless).

Vista l’assenza della porta USB Type-C, la base di ricarica permette anche lo scambio dei dati grazie alla tecnologia Wireless USB. All’interno dello smartphone è presente un chip che opera a 60 GHz e offre una velocità simile allo standard USB 3.0. Per ottenere la certificazione IP68, Meizu ha eliminato anche l’altoparlante e la capsula auricolare. Il suono viene quindi trasmesso attraverso lo schermo, sfruttando le vibrazioni e la conduzione ossea (tecnologia mSound 2.0).

Il Meizu Zero supporta unicamente le eSIM (non c’è il tradizionale SIM tray) e possiede un lettore di impronte digitali in-display. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 845, doppia fotocamera posteriore con sensori Sony da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Flyme 7. Il prezzo del Meizu Zero è 1.299 dollari, pari a circa 1.131 euro. La Pioneering Unit costava 2.999 euro (circa 2.612 euro).