PS Plus, ecco i giochi gratuiti di febbraio 2019

Uno dei principali punti di forza di PS Plus (oltre ai titoli gratuiti e l’accesso all’online gaming) è che offre uno spazio di archiviazione su cloud per i salvataggi. Dall’inizio del prossimo mese, gli abbonati ne avranno molto di più a disposizione, dato che Sony ha aumentato la capacità di storage da 10 GB a 100 GB. È un cambiamento accolto con sommo piacere dalla community, in quanto offrire ai giocatori l’opportunità di liberare più spazio sul disco rigido.

Nel frattempo, stiamo per girare la pagina del calendario per passare al mese più corto dell’anno, il che significa che Sony è pronta ad aggiornare la line-up dei suoi giochi gratuiti. Dal 5 febbraio, i sottoscritti al servizio premium avranno la possibilità di scaricare un paio di importanti titoli PS4: l’action brawler For Honor e Hitman: The Complete First Season, il rinomato remake della serie dedicata al famigerato assassino.

È anche l’ultimo mese che Sony offrirà giochi gratuiti per PS3 e Vita mediante PS Plus. Il canto del cigno di PS3 sul servizio a pagamento è il bellissimo Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Si potrà anche effettuare il download di Divekick per entrambe le piattaforme (PS3 e Vita), insieme ai giochi per la console portatile Gunhouse e Rogue Aces (entrambi sono anche giocabili su PS4). Dal momento che è l’ultima comparsa dei giochi gratuiti per PS3 e Vita, Sony estenderà la finestra di disponibilità di alcuni titoli fino all’8 marzo: gli utenti avranno infatti tempo fino al 5 marzo per riscattare Honor e Hitman.

