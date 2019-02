Samsung Galaxy S10 e S10+, press render ufficiali

Luca Colantuoni,

Qualche settimana fa erano apparsi online i primi render del Galaxy S10 ricavati dai disegni CAD. Un sito tedesco ha ora pubblicato i press render dei Galaxy S10 e S10+, ovvero le immagini che Samsung utilizzerà nei comunicati stampa. Oltre al design è possibile vedere alcuni colori scelti dal produttore coreano.

Come già noto da tempo, i due smartphone condividono lo stesso design. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo Super AMOLED, denominato Infinity-O: 6,1 pollici per Galaxy S10 e 6,4 pollici per Galaxy S10+. Osservando meglio si può vedere un altro piccolo dettaglio. Nell’angolo superiore destro del Galaxy S10 è presente un foro in corrispondenza della fotocamera frontale. Il foro nel display del Galaxy S10+ ha invece una forma allungata in quanto le fotocamere sono due. Lungo il bordo destro c’è il pulsante di accensione, mentre lungo quello sinistro ci sono i pulsanti per volume e Bixby.

La parte posteriore è invece identica. Entrambi i modelli hanno tre fotocamere. I sensori dovrebbe avere risoluzioni di 12, 13 e 16 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi standard con apertura variabile, tele con zoom ottico 2x o 3x e grandangolare. Il modulo è posizionato in orizzontale, come nel Galaxy Note 9 (nei Galaxy S9/S9+ è è disposto in verticale). Alla destra delle lenti ci sono il flash dual LED e il cardiofrequenzimetro. Non si vede nessun lettore di impronte digitali, quindi il sensore biometrico (ad ultrasuoni) sarà certamente nascosto sotto lo schermo.

Anche se non visibili nei press render sono inoltre presenti la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Entrambi integreranno i processori Snapdragon 855 (Stati Uniti) e Exynos 9820 (resto del mondo). Secondo il noto leaker Roland Quandt, questi saranno le versioni disponibili in Europa:

Galaxy S10 E (Lite): 6GB+128GB, Prism Black, Green, White, Canary Yellow

Galaxy S10: 6GB+128GB, 8GB+512GB, Prism Black, Green, White, Blue

Galaxy S10+: 6GB+128GB, 8GB+512GB, Prism Black, Green, White, Blue

Galaxy S10+: 12GB+1TB, Ceramic White, Ceramic Black

I nuovi top di gamma verranno annunciati durante l’evento Unpacked del 20 febbraio e arriveranno sul mercato all’inizio di marzo. La versione 5G sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud.