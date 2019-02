Samsung Galaxy S10e, press render ufficiali

Luca Colantuoni,

A distanza di poche ore dalla pubblicazione dei press render ufficiali dei Galaxy S10 e S10+, il sito tedesco WinFuture ha pubblicato anche le foto stampa del Galaxy S10e, il più piccolo del gruppo. Sono inoltre trapelati i possibili colori e i prezzi europei. L’annuncio è previsto per il 20 febbraio a San Francisco.

Osservando la parte frontale del Galaxy S10e (questo dovrebbe essere il nome ufficiale) non sembrano esserci differenze con il Galaxy S10. In realtà lo schermo è più piccolo (5,8 contro 6,1 pollici) e soprattutto il pannello Super AMOLED è flat. Si nota infatti una cornice nera su tutti i lati. Nell’angolo superiore destro c’è il piccolo foro per la fotocamera frontale, da cui il nome del display (Infinity-O). Lungo il bordo sinistro ci vedono i pulsanti per il volume e l’assistente personale Bixby. La rientranza lungo il bordo destro indica la presenza del lettore di impronte digitali, sotto il pulsante di accensione.

Il Galaxy S10e ha un doppia fotocamera posteriore, probabilmente con sensori da 12 e 16 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura variabile e grandangolare. Alla destra delle due lenti c’è solo il flash LED. Manca quindi il cardiofrequenzimetro. La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre i processori Snapdragon 855 e Exynos 9820, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD e batteria da 3.100 mAh. Lungo il bordo inferiore ci sono la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

Quattro i colori previsti al lancio: bianco, nero, verde e giallo. Il colore blu verrà aggiunto in seguito. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI. Lo smartphone costerà 749,00 euro in molti paesi europei. In Italia invece potrebbe essere più alti, a causa della maggiore tassazione.