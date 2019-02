Windows 10, messaggi di errore più chiari

Filippo Vendrame,

Tutti odiano ricevere i messaggi di errore in Windows 10 in quanto sono fastidiosi ed in molti casi incomprensibili. All’interno dell’errore spesso vengono mostrati codici che per la maggior parte delle persone non dicono assolutamente nulla. In altri casi, Windows riporta semplicemente un messaggio che qualcosa è andato storto senza, però, specificare la natura del problema. Microsoft, all’interno di Windows 10 19H1, starebbe lavorando per risolvere queste problematiche, almeno durante la fase di setup del sistema operativo.

L’idea è quella di fornire più informazioni sulla natura del problema ed una via per risolverlo. In questo modo gli utenti non dovranno più perdere tempo a capire qualche sia la problematica ed a trovare un modo per metterci una pezza, magari perdendo ore a girovagare su Internet per trovare un qualche riferimento utile. Almeno nella fase di installazione di Windows 10, in caso di errore, Microsoft mostrerà una possibile soluzione. Nel caso, per esempio, di applicazioni incompatibili, la schermata di errore offrirà la possibilità di disinstallazione diretta e rapida delle app incriminate.

Un modo, dunque, molto più rapido e semplice per andare a risolvere un problema. Sebbene la novità riguardi solamente il setup del sistema operativo, è comunque apprezzabile il fatto che Microsoft abbia deciso di implementarla. L’auspicio è che qualcosa di simile possa in futuro arrivare anche per tutti gli errori di Windows 10.

Si ricorda, infine, che Windows 10 19H1, conosciuto anche come Windows 10 April 2019 Update, arriverà per tutti nel corso del mese di aprile e porterà diverse novità anche funzionali. La versione RTM dovrebbe arrivare nelle mani degli Insider durante il prossimo mese di marzo.