San Valentino Xiaomi, sconti sino a 100 euro

San Valentino sta arrivando velocemente e Xiaomi, per la festa degli innamorati, ha deciso di offrire all’interno del suo eShop ufficiale italiano alcune proposte scontate interessanti per tutte le coppie che amano i regali high tech. Il brand cinese ha quindi allestito una speciale vetrina dove sarà possibile fare acquisti risparmiando sino a 100 euro su alcuni prodotti molto gettonati dagli utenti. Per esempio, Xiaomi offre il bundle comprensivo degli smartphone Mi 8 Lite e Mi 8 al prezzo di compressivo di 729,8 euro con un risparmio totale di 100 euro.

In alternativa, Xiaomi propone il pacchetto comprensivo degli smartphone Mi A2 e Mi A2 Lite al prezzo di 449,80 euro con un risparmio di 80 euro. Per le coppie sportive, invece, il brand cinese ha deciso di offrire due smartband Mi Band 3 al prezzo complessivo di 49.99 euro con un risparmio di circa 10 euro. Trattasi di prodotti molto interessanti che possono diventare dei regali preziosi per San Valentino per tutte le coppie che desiderano farsi un regalo ad alto tasso di tecnologia. La promozione per il giorno più dolce dell’anno non si esaurisce qui. Xiaomi, infatti, su altri prodotti offre 10 euro di sconto ogni 100 euro spesi.

Prodotti come gli smartphone Mi 8 Pro, Mi 8 Lite e Mi 8. Le offerte speciali di San Valentino di Xiaomi si intendono valide esclusivamente per gli acquisti effettuati entro il prossimo 14 febbraio solamente all’interno dell’eShop ufficiale italiano del brand cinese.

Maggiori informazioni sulle offerte, sui prezzi, sulle modalità di pagamento e sulle modalità di spedizione direttamente all’interno dell’eShop ufficiale italiano di Xiaomi.