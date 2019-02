SAP ottiene la certificazione IATA ONE Order

Antonino Caffo,

SAP è il primo fornitore IT che ha ottenuto la certificazione IATA, ovvero quella rilasciata dalla International Air Transport Association. Il merito? Aver gestito in maniera innovativa gli ordini con SAP Commerce Cloud, soluzione di accelerazione di viaggio per l’aviazione.

La soluzione di e-commerce di SAP, fornisce la tecnologia per aiutare i clienti a creare un’unica visione degli ordini, inclusi tutti i prodotti e i servizi acquistati, lo stato di consegna, eventuali modifiche o emendamenti e informazioni di pagamento.

Il trasporto aereo si basa su processi e protocolli che hanno più di 50 anni – ha affermato Matthias Goehler, responsabile di Customer Experience Industry Solutions, SAP – il programma di trasformazione digitale della IATA guiderà un cambiamento necessario dei sistemi operativi incentrati sui ticket a quelli incentrati sul cliente, con il modello ONE Order come catalizzatore. La convergenza di questi nuovi standard con i sistemi aperti e le funzionalità di vendita al dettaglio della soluzione di e-commerce di SAP consente alle compagnie aeree di trasformarsi digitalmente, offrendo più convenienza per il viaggiatore e una migliore esperienza di servizio lungo l’intero percorso del cliente.

C’è da dire che la notizia non è banale visto che IATA fornisce l’unico programma ufficiale di certificazione del settore a supporto dello standard ONE Order, che mira a modernizzare il processo di gestione degli ordini nel settore del trasporto aereo. Questo sostituisce i metodi di prenotazione, emissione, consegna e contabilità multipli con il concetto di un singolo record di ordine cliente. Secondo Yanik Hoyles, direttore dei programmi di distribuzione dell’industria di IATA:

Un ordine rappresenta una significativa semplificazione dei processi di back-office delle compagnie aeree. Combinando il back-office con l’esperienza di front-office del cliente, le aziende saranno più efficienti e offriranno ai clienti una proposta di servizio superiore. Le società con certificazione ONE Order, come SAP, sono fondamentali per dar seguito alla missione di IATA di aiutare a ridurre la complessità e diventare migliori rivenditori.

L’iniziativa è volta a integrare tutti i dati necessari per l’evasione degli ordini nel ciclo del trasporto aereo, ad esempio le informazioni sui clienti, articoli, informazioni di pagamento e fatturazione, stato di adempimento e stato. Combinando queste informazioni in un unico record, le compagnie aeree visualizzano un flusso unico e dettagliato, così da gestire in misura maggiore richieste e necessità particolari.