eCooltra sbarca su Free2Move a Milano e Roma

Candido Romano,

eCooltra ha annunciato di aver siglato un accordo con Free2Move per le città di Milano e Roma. La prima è leader in Europa della sharing mobility e scooter sharing, la seconda è una nota app per la mobilità urbana disponibile su Android e iOS, che consente di consultare tutte le aziende di car sharing in un’unica mappa.

Da oggi grazie a Free2Move gli utenti hanno la possibilità di gestire su un’unica piattaforma la possibilità di accedere anche alla mobilità sostenibile di eCooltra. Maurizio Pompili, Country Manager del Gruppo Cooltra in Italia, ha dichiarato:

Noi di eCooltra siamo stati i primi in Italia ad introdurre il servizio di scooter sharing elettrico sbarcando a Roma e Milano, città in cui gli individui sono estremamente sensibili ai servizi di sharing mobility. A tutti i livelli. I dati confermano che nel nostro Paese la mobilità condivisa è in costante crescita ed evoluzione e, per questo, è sempre più necessario proporre ai cittadini un servizio veloce e completo: con Free2Move, in un’unica app, gli utenti possono accedere ai veicoli più vicini a loro e, da oggi, anche i nostri scooter che sono 100% green.

Per celebrare la partnership con Free2Move, eCooltra mette a disposizione di tutti gli utenti che scaricano l’app e utilizzano il servizio di scooter sharing elettrico per la prima volta un bonus di 45 minuti gratuiti inserendo il codice promozionale FREE2MOVE451.

Mirko De Feo, Director of Partnerships Europe di Free2Move, ha dichiarato:

Siamo felici di iniziare questo percorso con eCooltra, con cui condividiamo gli obiettivi di far crescere la sharing mobility, ridurre il più possibile l’uso del mezzo privato e favorire l’utilizzo di veicoli green. Obiettivi e valori di sostenibilità che sono alla base della piattaforma MaaS di Free2Move. Offriamo un’app, presente nelle maggiori città europee come Milano, Roma, Barcellona, Madrid e Lisbona, in cui si possono trovare tutti i servizi di sharing mobility: auto, scooter, biciclette, taxi e presto anche monopattini elettrici. Direttamente dalla nostra app, i nostri utenti possono registrarsi o connettere i loro account e prenotare i veicoli di tutti i provider. Così realizziamo la mobilità multimodale, agevolando l’uso di tutte le soluzioni di primo e ultimo miglio disponibili in città.