TIM, promozione SuperGiga per Sanremo

Filippo Vendrame,

TIM ha lanciato per tutti i suoi clienti la promozione SuperGiga che sarà disponibile sino al prossimo 24 di febbraio. Trattasi di una speciale offerta lanciata in concomitanza con il Festival di Sanremo di cui TIM è uno dei principali sponsor. Questa promozione, infatti, sarà reclamizzata in TV proprio durante la manifestazione canora. Più nello specifico, la promozione SuperGiga permette di attivare SuperGiga 20 sempre al prezzo di 9,99 euro al mese ma con la differenza che durante il primo mese, gli utenti non avranno a disposizione 20 GB di traffico Internet ma bensì ben 50 GB.

Questi 30 GB di traffico dati extra avranno la priorità di erosione rispetto ai canonici 20 GB dell’offerta. A partire dal secondo mese, questa speciale offerta si disattiverà automaticamente e i clienti dell’operatore potranno contare sui classici 20 GB di SuperGiga 20. Non sono previsti costi di attivazione. Inoltre, SuperGiga 20 non prevede vincoli minimi di durata. Questo significa che i clienti di TIM che l’attiveranno potranno disdirla in ogni momento senza incorrere in penali. Nel caso di sforamento del pacchetto dati, in assenza di altre offerte dati attive e nel caso venisse disattivata l’opzione “Giga di Scorta”, la navigazione semplicemente si bloccherà sino al rinnovo successivo.

Attivando una delle offerte SuperGiga, i clienti TIM potranno approfittare anche di alcuni sconti sull’acquisto dei modem WiFi dell’operatore.

Sempre sino al 24 febbraio rimarranno attivabili le opzioni dati Supergiga 40 con 40 GB di traffico Internet a 11,98 euro al mese e Supergiga 20 extra che offre 20 GB extra a 1,98 euro al mese a tutti coloro che attiveranno SuperGiga 20.

Maggiori informazioni sulla promozione SuperGiga per il Festival di Sanremo direttamente all’interno del sito ufficiale di TIM.