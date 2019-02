Amazon Echo e Kindle in sconto per San Valentino

Filippo Vendrame,

San Valentino con i fiocchi da Amazon.it. Per la festa degli innamorati all’interno dell’eshop è stata aperta una vetrina dedicata dove sarà possibile trovare interessanti idee regalo sia per lui che per lei. Prodotti un po’ per tutti i gusti per andare ad accontentare le preferenze di tutti i clienti. Ma se si punta dritti ai regali tecnologici, Amazon.it ha deciso di offrire in sconto alcuni dei suoi prodotti più iconici.

Per San Valentino, Amazon.it ha quindi deciso di proporre in sconto Amazon Echo, Amazon Echo Spot, il nuovo Kindle Paperwhite, Amazon Fire TV Stick e le telecamere Blink. Più nello specifico, Amazon Echo, offerto a 79,99 euro, è uno smart speaker dotato dall’assistente vocale Alexa in grado di diventare non solo il perfetto baricentro dell’intrattenimento casalingo ma anche il punto di riferimento per la gestione dei dispositivi domotici della casa. Amazon Echo Spot, proposto a 109,99 euro, è uno smart speaker con Alexa caratterizzato dalla presenza di un mini display a colori attraverso il quale si potranno visualizzare le informazioni che l’assistente vocale fornirà.

Il nuovo Kindle Paperwhite, offerto a partire 109,99 euro, è uno dei migliori eBook reader che Amazon mette in vendita attraverso il suo eShop. Disponibile in diversi tagli di memoria, anche con connettività 4G. Tutte le versioni sono in sconto. Amazon Fire TV Stick, al prezzo di 29,99 euro, è un mini media player da collegare direttamente alla TV di casa per trasformarla in una Smart TV.

Infine, per chi vuole migliorare la sicurezza della propria abitazione, Amazon.it mette in sconto a 135,99 euro il sistema di telecamere per la sicurezza domestica Blink. Disponibile, sempre in sconto, anche la versione per esterni.

Amazon.it non è l’unico eshop che in questo periodo propone sconti dedicati a San Valentino. HP, per esempio, sino al 14 febbraio, offre interessanti sconti all’interno del suo eShop italiano.

Xiaomi, invece, propone sconti sino a 100 euro sull’acquisto di alcuni suoi smartphone.

Samsung, invece, si è limitato a segnalare alcuni prodotti tech perfetti da regalare per questa importante ricorrenza.