San Valentino, i regali tech di Samsung

San Valentino si sta avvicinando molto rapidamente e Samsung ha deciso di propone una lista di regali per lui e lei che permetterà a tutti di esprimere i propri sentimenti attraverso un dono particolare ad alto tasso di tecnologia come uno smartphone di ultima generazione o uno smartwatch. Se l’obiettivo è regalare alla persona amata un nuovo telefonino, la casa coreana suggerisce il Samsung Galaxy A9 con quattro fotocamere posteriori che permette di scattare ritratti di coppia da condividere sui social, nelle versioni Bubblegum Pink per lei e Lemonade Blue per lui.

In alternativa, in occasione di San Valentino, Samsung propone la promozione “Blue Days” che prevede sconti su Galaxy Note 9 o Galaxy S9 e S9+. Offerta speciale che sarà valida dall’8 al 24 febbraio e che permetterà di mettere le mani su alcuni dei migliori smartphone Android da regalare alla persona amata risparmiando cifre importanti. Se per la ricorrenza più dolce dell’anno si volesse puntare su di un tablet pc di ultima generazione, Samsung suggerisce il Samsung Galaxy Tab S4, un prodotto smart per una fidanzata dinamica che vuole unire lo stile alla praticità. Trattasi di un tablet pc performante come un PC, che permetterà di avere “il business” sotto controllo ovunque.

Se l’obiettivo fosse, invece, un prodotto smart ma allo stesso tempo molto elegante, la casa coreana propone il Samsung Galaxy Watch, lo smartwatch pensato per avere il proprio mondo al polso, nel super trendy Rose-Gold per lei e in Midnight-Black per lui.

Infine, se il budget è un problema, Samsung propone per chi è in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un Galaxy Note 9 cover rosse per un pensiero in tema San Valentino.