Dr. Mario sbarcherà su iOS e Android in estate

Matteo Tontini,

Dr. Mario è pronto a sbarcare su smartphone! Nintendo ha annunciato che il suo prossimo gioco per dispositivi mobile si chiamerà Dr. Mario World e la società nipponica lo lancerà in collaborazione con l’app di messaggistica Line e lo sviluppatore NHN Entertainment; è atteso per l’inizio di quest’estate, sebbene non sia stata fornita alcuna data d’uscita precisa.

I giocatori potranno scaricare il titolo gratuitamente su dispositivi iOS e Android ma, come il suo predecessore mobile “Super Mario Run”, il gioco includerà acquisti in-app. Nintendo ha detto che si aspetta di distribuire il gioco in 60 Paesi, tra cui l’Italia.

In un comunicato stampa, la società ha descritto Dr. Mario World come un puzzle game, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il personaggio in versione medico risale al 1990, quando Nintendo pubblico l’originale gioco con i blocchi colorati che cadono dall’alto per NES e Game Boy. Un titolo più recente, Miracle Cure, è stato distribuito nel 2015 per la piattaforma portatile 3DS.

The doctor is in! Mario puts on the white coat once again in the mobile game Dr. Mario World, targeting an early summer 2019 global release. #DrMario https://t.co/DTRBympHj0 pic.twitter.com/RfMZbbs3Mp — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 31, 2019

L’annuncio del nuovo gioco arriva dopo che Nintendo ha pubblicato l’ultima relazione finanziaria, lo scorso giovedì. Nonostante la società di Kyoto abbia superato le aspettative con un profitto trimestrale di 1,46 miliardi di dollari, ha segnalato che le vendite della sua console di gioco ibrida, lo Switch, stanno diminuendo. La notizia ha causato un crollo delle azioni di Nintendo, precisamente il -9% alla fine della giornata.

Pare inoltre che l’azienda stia lavorando a una versione ridotta di Nintendo Switch, la sua piattaforma ammiraglia, per renderla ancora più portatile: al momento non c’è nulla di confermato, ma sembrerebbe che la casa di Super Mario abbia intenzione di distribuire la versione “lite” già durante la prossima estate.