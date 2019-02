Filippo Vendrame,

Tesla sbarca su Amazon. All’interno del più grande eShop della rete, la società di Elon Musk ha aperto un negozio dove le persone possono acquistare alcuni dei suoi gadget normalmente disponibili solamente all’interno del Tesla Shop. La scoperta si deve ad Electrek che ha evidenziato che all’interno del negozio fossero in vendita solo alcuni piccoli gadget tra cui custodie con il logo Tesla per l’iPhone, tazze, modellini delle Model S e Model X e felpe con il logo di Tesla.

Dopo la scoperta del negozio su Amazon, Tesla ha deciso di chiuderlo. Non è chiaro il motivo di questa scelta ma è possibile immaginare che la società non avesse ancora intenzione di lanciarlo ufficialmente. La scelta di puntare su Amazon per vendere i suoi gadget, per Tesla potrebbe rappresentare un’idea vincente. Il colosso dell’ecommerce è, infatti, l’hub preferenziale per gli acquisti online delle persone. La possibilità di vendere all’interno di Amazon significa poter raggiungere più facilmente molti più acquirenti. Inoltre, un negozio ufficiale all’interno di Amazon significa lasciare alla società di Jeff Bezos l’onere di gestire tutta la parte della logistica che per Tesla poteva risultare piuttosto scomoda.

Sino a che il negozio era rimasto aperto, inoltre, tutti i prodotti in vendita erano acquistabili pure dagli utenti europei con i soli extra delle spese di spedizione e di dogana.

A questo punto non rimane che attendere che Tesla decida di riaprire il suo negozio su Amazon, magari arricchendolo di ulteriori gadget come il suo famoso powerbank con le fattezze di un piccolo supercharger.