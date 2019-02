Xbox Game Pass, nuovi giochi a febbraio

Marco Locatelli,

Nuovi titoli verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass a febbraio. Dopo aver svelato in anticipo Shadow of the Tomb Raider, Microsoft ha svelato anche tutti gli altri videogiochi in arrivo.

Come riporta Xbox Wire, da domani, 7 febbraio, saranno quindi disponibile Shadow od the Tomb Raider – Xbox One X Enhanced, The Walking Dead: The Complete First Season, Pumped BMX Pro. La settimana successiva Xbox Game Pass si arricchirà con il platform 3D de Blob, e il 21 febbraio sarà invece la volta di Batman: Reuturn to Arkham – Xbox One X Enhanced, raccolta che contiene Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City in versione rimasterizzata.

Il 15 febbraio sarà invece la volta di Crackdown 3, nuovo titolo firmato Sumo Digital disponibile proprio quel giorno anche in versione retail e sugli store.

Questi si aggiungono ad altri giochi che sono approdati su Xbox Game Pass già a gennaio 2019: Ark: Survival Evolved, Life is Strange 2: Episode 1, Farming Simulator 17, Absolver, Just Cause 3 e Aftercharge, We Happy Few, La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor, Saints Row: The Third e Life is Strange 2: Episode 2.

Xbox Game Pass è un servizio che permette, tramite un abbonamento mensile di 9,99 euro, di accedere in maniera illimitata a più di cento videogiochi per Xbox One e Xbox 360. Il primo mese la piattaforma costa solo 1 euro.

Per un buon gruppo di nuovi giochi che entrano nel catalogo, va però sottolineato che alcuni titoli, invece, escono. Dal 30 novembre scorso, infatti, sono stati rimossi da Xbox Game Pass: Brothers: A Tale of Two Sons; Casey Powell Lacrosse 16; Resident Evil 0; Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter; The Technomancer; This War of Mine: The Little Ones