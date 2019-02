Google vuole produrre suoi smartwatch?

Marco Locatelli,

Nuovi dispositivi indossabili in vista per Google. Niente ancora di ufficiale, ma si tratta di una suggestione (o forse qualcosa di più) che ha preso forma partendo da un paio di annunci di lavoro pubblicati dalla compagnia di Mountain View in questi giorni, relativi, appunto, alla tecnologia indossabile.

Tecnologia indossabile non solo lato software però, ma anche hardware. Stando a quanto viene scritti sui due annunci, infatti, bigG potrebbe essere in procinto di sviluppare un nuovo device da indossare, oltre, ovviamente, a portare avanti il discorso Android Wear e relativi aggiornamenti.

Nello specifico, il primo annuncio di lavoro parla di un vice presidente della divisione sviluppo hardware il cui compito sarà quello di seguire da vicino le attività di progettazione, sviluppo e distribuzione della lineup di dispositivi indossabili del colosso di Mountain View.

Il secondo annuncio di lavoro, invece, riguarda la ricerca di un design manager che si occupi di dispositivi indossabili, esclusivamente lato hardware, per il mercato consumer.

Qualora Google dovesse realmente lanciarsi sul mercato wearable, si tratterebbe del secondo device in assoluto indossabile prodotto da bigG dopo gli auricolari Pixel Buds.

Lo scorso anno erano molte ed insistenti le indiscrezioni che volevano Google lanciare sul mercato il suo Pixel Watch, ma alla fine non successe nulla. Sarà un caso, ma i due annunci di lavoro di cui sopra arrivano proprio un mese dopo l’assunzione da parte del colosso americano di diverse figure della divisione ricerca e sviluppo di Fossil (operazione da 40 milioni di dollari) e ad una IP di una tecnologia per smartwatch attualmente in sviluppo. Fossil è una società conosciuta in tutto il mondo per i suoi orologi dalla moda e più recentemente per i suoi smartwatch.