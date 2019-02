Huawei San Valentino: 100€ su P20 Pro o Mate 20

Filippo Vendrame,

Huawei ha deciso di lanciare una ghiotta promozione dedicata a San Valentino. Dall’8 al 17 Febbraio 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo smartphone Android Huawei P20 Pro o Huawei Mate 20 potranno richiedere un rimborso di 100 euro. Tale cifra sarà addebitata all’interno di una carta MasterCard. I 100 euro potranno essere utilizzati liberamente per un qualsiasi acquisto online o in un negozio fisico.

Aderire a questa promozione è davvero molto semplice. Una volta che gli interessati avranno acquistato il loro Huawei P20 Pro o Huawei Mate 20 non dovranno fare altro che registrarlo attraverso un sito dedicato dal 4 al 14 marzo fornendo tutti i dati che saranno richiesti come lo scontrino, l’IMEI del dispositivo, la foto della scatola ed altro. Se tutti i dati forniti saranno corretti, le persone riceveranno entro 7 giorni la conferma dell’adesione alla promozione di Huawei per San Valentino. Successivamente, i clienti riceveranno attraverso un corriere la loro carta di credito con i 100 euro di rimborso.

Tale carta, però, dovrà essere attivata entro il 30 Giugno 2019. In caso contrario gli utenti non potranno più utilizzarla e perderanno i 100 euro di bonus. Entro 15 giorni lavorativi dalla consegna della Carta, gli utenti riceveranno sia via SMS, al numero di cellulare indicato in fase di registrazione, sia via email presso l’indirizzo indicato in fase di registrazione, il codice segreto (“PIN”) per l’attivazione della Carta che andrà effettuata attraverso un preciso sito internet creato appositamente da Huawei.

È possibile effettuare una richiesta per ogni prodotto acquistato. Si precisa che la presente iniziativa è rivolta solo ai consumatori finali con esclusione delle partite IVA.

Maggiori informazioni sulla promozione di San Valentino di Huawei sono disponibili all’interno del mini sito dedicato dove è presente anche un comodo tool che permetterà di scoprire i negozi da cui sarà possibile acquistare gli smartphone promozionati.