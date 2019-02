PS Plus: Sony estende salvataggi in cloud a 100GB

Marco Locatelli,

Lo aveva già preannunciato tempo fa e ora è arrivata l’ufficialità: Sony ha esteso a 100 GB lo spazio di archiviazione dei salvataggi su cloud per PlayStation 4

Decisamente un bel passo in avanti per gli utenti PS4 del servizio a pagamento PlayStation Plus, visto che ora i videogiocatori potranno usufruire di uno spazio 10 volte superiore rispetto a prima: fino ad oggi lo spazio di archiviazione su cloud era infatti di 10 GB.

Expanded 100GB cloud storage is rolling out now to PS Plus members. Enjoy 10 times more cloud storage for all those PS4 game saves! pic.twitter.com/u98QZUHBiv — PlayStation Europe (@PlayStationEU) February 8, 2019

Lo storage cloud – si legge sul profilo Twitter di PlayStation Europe – è stato esteso a 100GB e ora è disponibile per tutti i membri di PlayStation Plus. Ora godetevi uno spazio 10 volte superiore sul cloud per tutti i giochi PlayStation 4.

Ricordiamo che con il cloud per i salvataggi i giocatori possono salvare i loro progressi (e anche i profili) e esportarli su qualsiasi altra console PlayStation 4. Una soluzione utilissima per chi deve spesso passare da una console all’altra.

Per quanto riguarda i giochi gratis del mese di febbraio, PlayStation Plus permetterà ai suoi abbonati di scaricare a costo zero For Honor e Hitman: The Complete First Season, riscattabili fino al 5 marzo.

Inoltre è l’ultimo mese che Sony offrirà giochi gratuiti per la “vecchia” PlayStation 3 e per PS Vita con il programma PS Plus. Gli ultimi titoli sono, per PS3 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Divekick (anche per PS Vita), mentre per PS Vita Gunhouse e Rogue Aces.