3 Italia, tutte le novità di febbraio

Filippo Vendrame,

3 Italia mette mano al suo listino consumer, annunciando per questo mese di febbraio molte interessanti novità che toccano sia i nuovi che i già clienti. L’operatore, brand di Wind Tre, va innanzitutto ad eliminare le offerte Play Master, All-in Master e FREE Master che non saranno più sottoscrivibili. Continuerà ad essere attivabile da tutti Play Power che offre 1000 minuti di chiamate e 30 GB di traffico Internet a 9,99 euro al mese.

All-In Power, invece, propone chiamate illimitate e ben 60 GB di traffico Internet al costo di 9,99 euro al mese. Abbinando queste offerte ad un piano di rete fissa Super Fibra, Internet200, Internet20 o Internet, il traffico dati a disposizione diventa illimitato. Il costo di attivazione di All-In Power, per i nuovi clienti, è di 6,99 euro al posto di 55,90 euro ma solo se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi. Per i già clienti, l’attivazione costerà 19,99 al posto di 68,99 euro. L’attivazione di Play Power costerà 6,99 euro per i nuovi clienti. I già clienti pagheranno 19,99 euro.

Per chi ha la necessità di acquistare un nuovo smartphone, 3 Italia offre diversi dispositivi mobile a rate grazie al finanziamento con Compass. Smartphone abbinabili anche attraverso l’offerta FREE Power che propone chiamate illimitate e 60 GB a 9,99 euro al mese con la possibilità di cambiare dispositivo mobile dopo 18 mesi.

Per chi vuole navigare sul web, Super Internet 60 GIGA propone 60 GB di traffico Internet con l’opzione Night Free che diventano 80 nella versione Special in abbinamento ad un’offerta voce con impegno o ad un contratto fisso. Questa opzione dati può essere attivata in abbinamento ai tablet pc o a 3Cube.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, Super Fibra e Internet da casa sono ancora disponibili a 24,99 euro al mese con Giga illimitati per la propria SIM mobile. Il modem può essere acquistato a 5,99 euro al mese. L’offerta di connettività in FTTH, FTTC e ADSL costa 24,99 euro al mese. La versione ADSL a 7 Mbps, invece, costa 27,99 euro al mese.

Maggiori dettagli sul sito di 3 Italia.