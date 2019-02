Wind, tutte le novità di febbraio

Filippo Vendrame,

Wind, operatore brand di Wind Tre, ha messo mano al suo listino per questo mese di febbraio, annunciando diverse novità che riguarderanno sia i vecchi che i già clienti. A partire da oggi, 11 di febbraio, l’operatore lancia la nuova Wind All Inclusive con chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 9,99 euro con addebito su credito residuo o su carta di credito o su conto corrente bancario.

I clienti Under 30 potranno, invece, richiedere la nuova All Inclusive Young che propone chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet a 8,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Nel caso si dovesse scegliere l’addebito su carta di credito, il traffico mensile a disposizione salirà a 30 GB. Per entrambe le offerte, il costo di attivazione, per chi sceglierà l’addebito su carta di credito, sarà di 4,99 euro al posto di 31,99 euro ma solo se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi. Per chi opterà per l’addebito su credito residuo, l’attivazione costerà sempre 4,99 euro al posto di 19,99 euro. Per i già clienti, il cambio offerta costerà 19,99 euro.

I clienti Wind potranno anche aggiungere 200 SMS al mese al costo di 0,99 euro al mese. Sino al 24 di febbraio, i clienti Wind potranno acquistare a rate, grazie a Findomestic, una serie di smartphone in forma agevolata. Per esempio, un Huawei Mate 20 Lite si potrà acquistare a 4,99 euro al mese per 30 mesi più rata finale di 205,19 euro. In alternativa, con Wind Family i clienti potranno acquistare uno smartphone a rate con addebito su domiciliazione bancaria postale SEPA SDD.

I clienti da oltre un anno potranno attivare, invece, il servizio Telefono Incluso di Wind che offre una serie di smartphone a rate zero con anticipo ed eventuale rata finale.

Continua ad essere disponibile anche Wind Smart Pack che offre chiamate illimitate e 30 GB più ulteriori 10 Giga di traffico Internet per 30 mesi per chi acquista uno smartphone a rate zero dell’offerta Telefono Incluso di Wind. Il tutto a 8,99 euro al mese. La lista degli smartphone con i relativi costi è disponibile sul sito di Wind.

Call Your Country Super è un’offerta di Wind dedicata ai clienti stranieri che propone 500 minuti di chiamate nazionali, 250 minuti di chiamate verso l’estero, chiamate illimitate verso i numeri Wind e 20 GB di traffico Internet. Il tutto a 9,99 euro al mese. Call your Country Premium offre, invece, 500 minuti di chiamate nazionali, 200 minuti di chiamate verso l’estero, chiamate illimitate verso i numeri Wind e 40 GB di traffico Internet. Il tutto a 11,99 euro al mese.

Call Your Country One, invece, offre 500 minuti di chiamate verso l’estero, chiamate illimitate verso i numeri nazionali e 100 GB di traffico Internet a 19,99 euro al mese. Costo di attivazione di 4,99 euro al posto di 14,99 euro ma solo se la SIM rimarrà attiva per 24 mesi.

Per quanto riguarda, invece, le offerte di rete fissa, continua la soluzione convergente Fibra Family che include una linea ADSL, FTTC o FTTH, una SIM dati con 100 GB e una SIM con chiamate illimitate e 20 GB al costo di 29,99 euro al mese più 5,99 euro al mese per l’eventuale modem.

Maggiori dettagli sul sito di Wind.