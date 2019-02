Olympus lancia la nuova ottica superzoom

Antonino Caffo,

Olympus ha dato una spinta alla serie PEN e OM-D di fotocamere a quattro terzi con una nuova lente superzoom, la M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3. Il sensore offre una gamma focale equivalente a 24-400mm in termini di 35mm e, se associata a una fotocamera come la OM-D E-M1X, ad una gamma focale di 16.6x. Olympus afferma che questa è la prima ottica intercambiabile del suo genere progettata per un sistema mirrorless.

Con un peso di 455 grammi e destinata a fotografi outdoor, Olympus ha pensato all’obiettivo proprio per chi si trova spesso in viaggio, visto che integra un involucro resistente alla polvere e agli spruzzi, dello stesso livello degli accessori per il pubblico di professionisti. Olympus sottolinea anche il livello simile di protezione offerto dai corpi OM-D per i quali la M.Zuiko odierna è destinata.

La configurazione vede 16 elementi distribuiti su 11 gruppi, molti dei quali vantano superfici asferiche a bassa dispersione. Il rivestimento è conosciuto come “Zero” e usa elementi che aiutano a eliminare spiacevoli conseguenze come il ghosting e il flare, mentre un diaframma a sette lamelle regola l’apertura. La messa a fuoco è interna e gestita da un meccanismo MSC (Movie and Still Compatible), con Olympus che sostiene come questo fornisca una messa a fuoco automatica rapida, fluida e precisa, silenziosa quanto basta. Le altre caratteristiche includono una distanza minima di messa a fuoco di 22 cm e un ingrandimento massimo di 0,46x, quando si acquisiscono immagini e video all’estremità del teleobiettivo.

La filettatura del filtro da 72 mm consente anche di montare filtri circolari, un’apertura che è molto più di un’esigenza per Olympus, che quest’anno celebra il suo centenario, aperto con il lancio della OM-D E-M1X il mese scorso. La compagnia ha già anticipato il presto arrivo di un’edizione in argento celebrativa dell’attuale modello Mark II, disponibile a breve ma in limitata di sole 2 mila unità. L’obiettivo invece dovrebbe raggiungere il mercato verso la fine di marzo, con un prezzo al dettaglio suggerito di 899,99 dollaro negli Stati Uniti e prezzi per il mercato europeo ancora da comunicare.