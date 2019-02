Perché su Instagram si stanno perdendo follower

Candido Romano,

Non è stato il solito risveglio per molti utenti su Instagram. Su diversi social media è cominciata dapprima a circolare la voce di una consistente perdita di follower su molti account, da un giorno all’altro. Centinaia, in alcuni casi migliaia di account spariti. Instagram in effetti aveva già dichiarato mesi fa guerra aperta ai follower falsi, ma nessuno si spiegava inizialmente la motivazione di questi numeri in calo.

I motivi del drastico calo starebbero proprio in una nuova stretta di Instagram contro i follower falsi? Questi in molti casi vengono creati per fare spam di pubblicità sulla piattaforma. Anche grandi nomi e aziende hanno perso seguaci. Katy Perry, ad esempio, ne ha persi ben 900.000, Kylie Jenner addirittura 2,5 milioni e Nike 1,1 milioni. Numeri importanti, che hanno intaccato anche la base di fan di account e personalità più piccole.

Come al solito le prime lamentele sono arrivate su Twitter, anche da account medi e piccoli. Instagram aveva annunciato lo scorso novembre che avrebbe fatto dei tagli. Usando particolari algoritmi di machine learning il social identifica i casi di like e follower acquisiti artificialmente, cioè quelli che non vengono da profili reali, che sono poi stati rimossi. In effetti la compravendita di follower falsi è un problema reale e Instagram sta usando questi metodi per arginarlo, dato che gli influencer sulla piattaforma vengono pagati moltissimo solo se hanno ovviamente un grosso seguito.

C’è però un problema e lo ha sollevato un recente tweet della stessa piattaforma: “siamo consapevoli che un problema sta causando un cambiamento nei follower per alcuni utenti. Stiamo lavorando per risolvere questo più velocemente possibile“.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) February 13, 2019

Non è chiaro, quindi, se si tratta di un’azione di Instagram contro i gli account fasulli o un problema della stessa piattaforma. Intanto anche le più grandi celebrità della piattaforma come Ariana Grande e Selena Gomez hanno perso milioni di follower. Più dettagli emergeranno sicuramente nelle prossime ore, questa storia non è ancora chiusa.