Chiunque potrà pubblicare nuove Skill per Alexa

Filippo Vendrame,

Amazon permette adesso a chiunque di creare e pubblicare in pochi minuti Skill per Alexa sullo store dedicato presente all’interno dell’app ufficiale del suo assistente vocale. Già lo scorso anno il colosso dell’ecommerce aveva reso più facile creare Skill personalizzate grazie al programma “Alexa Skill Blueprints” che consente a chiunque di creare una Skill senza dover possedere specifiche conoscenze tecniche. Ad oggi ci sono più di 80 mila Skill disponibili per gli utenti, un numero che non potrà che crescere sensibilmente nei prossimi mesi grazie a questa nuova iniziativa di Amazon. Questa importante novità, però, è al momento solamente disponibile per gli utenti americani.

Grazie all’apertura dello store di Alexa a tutti e grazie al programma “Alexa Skill Blueprints“, organizzazioni, blogger e creatori di contenuti potranno facilmente realizzare e condividere le loro Skill con tutti coloro che utilizzano l’assistente vocale di Amazon. Le Skill, si ricorda, sono mini app che permettono di espandere le funzionalità di Alexa. Per esempio, i blogger potranno creare una Skill per Alexa che permetta all’assistente vocale di andare a leggere i post pubblicati all’interno del blog. Amazon offre diverse modelli preconfezionati per creare Skill personalizzate per Alexa. Il vero limite, dunque, sarà solamente la fantasia degli utenti.

Ovviamente, Amazon verificherà le Skill prima della loro pubblicazione ufficiale. Dunque, gli sviluppatori o i semplici utenti dovranno comunque rispettare delle precise linee guida. Nei prossimi mesi sarà quindi molto interessante scoprire come gli utenti hanno reagito a questa novità e se lo store delle Skill di Alexa si riempirà di tante novità che permetteranno all’assistente vocale di Amazon di diventare sempre più completo.

Non è chiaro, al momento, quando questa novità sarà accessibile anche al di fuori dei confini americani.