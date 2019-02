Asus VivoBook 14 e VivoBook 15 arrivano in Italia

Antonino Caffo,

Asus ha confermato l’arrivo in Italia dei nuovi VivoBook 14 e VivoBook 15, presentati al CES e finalmente disponibili nel nostro paese.

I notebook della famiglia VivoBook montano il display che Asus ha definito con il nome di NanoEdge Frameless, ovvero con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati e un rapporto schermo/corpo che arriva fino all’88%. Ciò permette di avere un display molto ampio ma in un ingombro decisamente ridotto, rispetto ad un portatile di tali dimensioni. Entrambi i modelli montano un processore Intel Core fino all’ottava generazione e scheda grafica dedicata, con l’ottimizzazione di una cerniera ErgoLift che è stata progettata per inclinare automaticamente la tastiera nella posizione più comoda, replicando così la sensazione di utilizzo di una keyboard da desktop. VivoBook 14 (X420) e VivoBook 15 (S512) sono disponibili, nel colore Transparent Silver, a prezzi che partono dai 479,00 e 529,00 euro rispettivamente.

Come ricorda Asus, VivoBook 14 (X420) e VivoBook 15 (S512) sono dispositivi per l’utilizzo quotidiano, buoni per il multitasking produttivo, l’editing multimediale o il gaming occasionale. I due device godono anche della tecnologia dual-storage, ossia di un SSD fino a 512 GB e un HDD fino a 1 TB. Inoltre, entrambi supportano una connessione Wi-Fi dual-band 6 (802.11ac), con velocità di connessione fino a 867 Mbps, che è almeno sei volte superiore la 802.11n, così da veicolare uno streaming video senza interruzioni e una navigazione fluida. I due modelli dispongono, infine, del Bluetooth 4.2.

Buona anche l’autonomia, potenziata da una batteria che secondo Asus dura tutto il giorno e un ciclo di vita fino a 3 volte superiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio. La tecnologia di ricarica promette di ricaricare al 60% in soli 49 minuti mentre la tecnologia Asus Battery Health Charging rende il processo più sicuro, riducendo il tasso di espansione della batteria durante la carica in modo da garantire che rimanga in buone condizioni più a lungo.